板橋凱撒朋派自助餐 即日起至4/30止平日半自助式餐點390元起

因應近期飲食型態改變、迎合板橋週邊餐飲市場的競爭環境，為作出區域突顯獨有餐飲特色，板橋凱撒朋派自助餐更改餐飲新策略，即日起至4/30止推出平日Semi-Buffet半自助式供餐型態，凡週一至週五午餐及週日至週四晚餐時段，現場供應自助沙拉蔬果吧、主廚濃湯、炸物輕食、特製義麵燉飯及甜點飲料區無限享用，每位只要390+10%元，另外也提供五道加購主餐位上服務方式供消費者選擇，每道價位300元~450元(另收10%服務費)，包括「爐烤春雞佐芥末籽醬」、「白酒奶油香煎鮭魚排」、「爐烤戰斧豬排佐無花果醬」、「碳烤美國肋眼牛排佐紅酒醬」及「起司焗烤波士頓龍蝦」，加購主菜每位總價不超過千元即可享有精緻美饌與服務細緻的餐飲享受，詳情預約請洽(02)8964-3955。

4/30止，每位390+10%元

包含新鮮時令蔬果區、炸物輕食區、主廚濃湯、義大利麵與燉飯、手作甜點區以及冷熱飲品區無限享用。