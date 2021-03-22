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日本同志平權之路進步中！65%民眾支持同婚合法化

近期札幌政府判「不承認同婚」是違憲，亦為日本婚姻平權點亮希望之火。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/22 17:20
3月17日上午，札幌地方法院判決日本政府「不承認同性婚姻」的作法違憲，讓日本的同性情侶看見婚姻平權的一線曙光。（圖/路透社）

3月17日上午，札幌地方法院判決日本政府「不承認同性婚姻」的作法違憲，讓日本的同性情侶看見婚姻平權的一線曙光。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）日本作為七大工業國組織(G7)中唯一一個同性婚姻尚未合法的國家，近期也燃起同性婚姻平權的希望之火。在朝日新聞的民調中，有65%的日本民眾支持同婚，而札幌政府本月也判定拒絕同志登記結婚是違憲。

根據中央社的報導，日本朝日新聞於20日與21日進行電話民調，發現高達65%的日本民眾認為法律應承認同性婚姻，僅有22%的人表示反對。此外，在這次的民調中，年齡越低，支持的比例越高。在18歲至29歲的區間中，高達86%表態支持，30多歲則是80%，60多歲族群中的支持率也達66%，不過70歲以上者支持比例則僅37%，低於反對的41%。

不只是民眾對同性婚姻的態度逐漸開放，在北海道，有三對同性伴侶在登記結婚時遭到拒絕，因此控告政府違反憲法保障「婚姻自由」的原則。札幌地方於本月17日法院一審法庭做出判決，裁定日本政府不承認同性婚姻的作法違憲。

由於日本同性伴侶在登記結婚時屢遭拒絕，於是自2019年2月展開集體訴訟，並在東京、名古屋、大阪、札幌和福岡發起，控告日本政府「違反了憲法所賦予的婚姻自由和平等權」，而這次的札幌地方法院判決是首例，也代表日本社會距同婚合法化又踏出了一步。
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