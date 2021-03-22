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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）AZ疫苗今天(3/22) 開打，多家醫院上午由院長或副院長率先接種疫苗，表達對AZ疫苗的信心。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在記者會指出，接種疫苗後感覺還好，只是背有點痠痠的，不知道是不是心理作用。他並說，全台已有35家醫院院長完成接種。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳（上圖左）上午也完成接種，並認為台灣開打AZ疫苗已經過嚴謹評估。中央社報導，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）牛津AZ疫苗上午起在全台58家醫院開打。以下為從北到南，部分醫院施打情形:

台大醫院

由院長吳明賢率副院長、感染科、內科、急診等共10名醫護，接種AZ疫苗。吳明賢說，根據院內意願調查，有1700多名醫護願意施打AZ疫苗，台大醫院首批拿到約1500劑，會盡快安排讓醫護打完。

吳明賢也說，接種AZ疫苗沒特別感覺，只是第一次打針有這麼多人圍觀，而且很後悔平常沒有練肌肉。

台大醫院副院長兼發言人王亭貴表示，預計台大拿到的首批疫苗會在1至2週間打完，且會有健康監測系統，家醫科會有24小時專線接受施打後若有不適狀況的諮詢。

台大醫院感染科主治醫師、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也在台大醫院接種疫苗。他接種後接受媒體訪問表示，打AZ疫苗就跟打流感疫苗一樣，他符合第一批施打要件，時間到了就打。

張上淳也說，此疫苗經過食藥署認可，指揮中心多次開會討論，目前為止的資訊都是疫苗沒有問題，指揮中心決定今天開始施打，在國內算是非常嚴謹的評估。

台大醫院急診張姓護理師接受媒體訪問時說，院內醫護接種AZ疫苗意願都蠻高的，她也沒有挑廠牌，當初意願調查就是5種疫苗都願意接種。身為第一線醫護，可能會接觸高風險對象，接種疫苗可保護自己和他人。

國立陽明交通大學附設醫院

AZ疫苗22日開打，國立陽明交通大學附設醫院上午11時由院長楊純豪（上圖左）率領主管施打疫苗，他說，對疫苗很安心，接種疫苗後並未感到不舒服。（宜蘭縣衛生局提供）中央社

新光醫院

上午由院長侯勝茂、副院長洪子仁等主管及急診醫護10人率先接種。洪子仁表示，他接種過後沒什麼特別感覺，休息觀察30分鐘後「已經過了第一關」，接下來只要留意6到7小時後是否出現肌肉、頭痛、發燒等不良反應即可。新光醫院未來每週三及週五將安排下午疫苗門診，接受預約，每診可施打50人。

台北榮總

台北榮總發布訊息指出，上午8時30分開始施打疫苗，由副院長侯明志率先接種，院長許惠恒將於下午3時30分接種，希望藉此建立國人接種疫苗信心，早日達成群體免疫的目標。

林口長庚醫院

上午9時由長庚決策委員會主委暨林口長庚醫院院長程文俊帶領第一線醫療人員率先接種疫苗。程文俊表示，員工接種意願約6成多，至於疫苗品牌則尊重員工意願自由選擇。林口長庚醫院今天預計有50人接種疫苗，每小時10人接種，接種完成後會安排前往觀察區觀察30分鐘；明天(3/23) 則是上午8時開打，以每小時50人的速度安排疫苗接種，直到將獲分配的1500劑疫苗打完為止。

林口長庚感染科醫師謝顯森表示，院內曾有醫療人員感染武漢肺炎，身為第一線照顧的醫療人員，未來也可能照顧相關病患，施打疫苗除了保護自己阻隔傳染鏈發生，保護其他工作同仁及病患，也可防止院內感染發生，同時保護家裡長輩等家人。經過客觀數據評估，他認為施打疫苗的好處遠大於可能產生的副作用。

衛生福利部桃園醫院

上午9時許，部立桃園醫院副院長陳日昌率先接種疫苗。他表示，心情是既高興也很興奮，因為進入到疫苗施打的階段，代表對抗疫情即將迎接曙光，初步統計院內約300多人有接種意願，院方將分兩天進行，分為早上及下午共四梯次，今天一整天約有150人完成接種。

宜蘭羅東聖母醫院

AZ疫苗22日開打，聖母醫院醫師曾彰文（上圖左）打下宜蘭縣內第一針，他表示，對中央的政策及疫苗把關有信心。（羅東聖母醫院提供）中央社

屏東基督教醫院

AZ疫苗22日開打，屏東基督教醫院10名醫護上午率先響應施打疫苗，縣長潘孟安（左）也到場關心。 中央社

台灣58家醫院開打AZ疫苗 陳時中: 至少35醫院院長已接種

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