結合時尚x科技！世界唐氏症日10週年公益展 最新「網美」齊聚西門紅樓

唐寶寶透過舞蹈表演，展現經過練習也能與大家一樣。（唐氏症基金會提供） 唐寶寶透過舞蹈表演，展現經過練習也能與大家一樣。（唐氏症基金會提供）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)誰說公益一定是憐憫、同情！為響應世界唐氏症日，唐氏症基金會日前於西門紅樓舉辦首場公益展「嘿！小唐我在這」大眾展，結合時尚、科技，讓公益也能很網美！唐寶寶更透過表演、創意市集展現才藝、分享學習成果，期盼以認同取代同情，讓世界看見唐寶寶努力的成果。

為解決唐寶寶所面對的歧視，聯合國在2011年將3月21日訂定為世界唐氏症日，透過會員國、國際組織以及公私部門一同舉辦活動，提升大眾對於唐氏症者的認識。唐氏症基金會也在每年世界唐氏症日舉辦相關活動，包括踩街、登高、路跑等，透過活動讓各界更認識唐氏症，化解不熟悉造成的誤解，更願意接納唐寶寶。

「嘿！小唐我在這大眾展」邀請近百名身心障礙者共創10米黑板，讓民眾了解他們的成長歷程。（唐氏症基金會提供）

唐氏症基金會董事長林正俠表示，過去民眾對於公益總會把自己定位為「在上位者」，以憐憫、同情的角度，給予資助，透過「嘿！小唐我在這」大眾展，讓觀展者了解自己也可能經歷受傷不便的階段，也會有挫折需要他人協助的時候，這些經驗與唐寶寶需要支持是一樣的，期待產生連結進而認同。

林正俠強調，基金會成立23年，這些年我們不斷透過服務和倡議與大眾對話，但我也常常反問自己，究竟基金會要傳達什麼意念給大眾？基金會需要靠大眾的支持才能延續服務，但在募集資源的同時，如何突破同溫層，讓更多人體認「公益」其實就是生活的一環，而不是單純的「做好事」！

林正俠進一步表示，每年321世界唐氏症日，基金會以多元活動向大眾傳遞基金會的服務內容及核心意念，透過接近、理解、接納，我們希望能轉化為行動，也讓大眾看到唐氏症孩子的多樣表現。

今年是321世界唐氏症日十週年，我們想要突破過去的框架，嘗試從社會大眾的角度出發，結合西門紅樓及社會創新組織點點善，共創了這次的特展，期待用最符合大眾的經驗來讓社會認識和理解唐氏症。去年台灣因防疫有成讓世界看見台灣，期盼透過全新的公益展形式，讓世界看見唐寶寶。

唐寶寶透過創意擺攤，展現平時工作訓練的成果。（唐氏症基金會提供）

「嘿！小唐我在這」大眾展自即日起展至5/9止，結合時尚、科技有三大亮點：除了有上百名唐寶寶、心智障礙者共創10公尺黑板牆，訴說他們的成長歷程，讓觀展者從中找到認同，也進一步模擬出情境，規劃網美球池、2D 展間、愛不囉嗦庇護商店，讓觀展者能以「網美」的方式拍照打卡認識唐寶寶早期療育、工作訓練等學習概況；另一方面，也將唐寶寶的自畫像以雷雕的方式二創，顛覆對身心障者創作的想像。