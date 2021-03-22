搶攻4月連假商機　台北凱撒與奧森兒童博物館邀您放電大冒險

4月是屬於所有孩子們最開心的月份，台北凱撒大飯店因應兒童節連假推出餐飲優惠與住房專案搶攻寵兒商機，為國家未來主人翁打造充滿歡樂美味回憶的兒童節假期！台北凱撒大飯店於4月份推出「小手拉大手」豪饗玩的住宿與餐飲優惠活動，專案免費招待兒童住房與用餐，吃喝玩樂一次搞定，讓爸媽好省心！

不同於台北一般商務飯店的住宿專案，4月份台北凱撒大飯店配合兒童節的主題，推出以「豪饗玩」的概念設計出「小手拉大手」的住宿優惠專案，首度與奧森兒童博物館攜手合作，贈送市價1,150套票(含1大1小的奧森兒童博物館入場門票與飲料1杯)，內有十三座主題展區及天空、森林、地底岩洞3大空間，設有多項互動體驗並鼓勵親子共玩，和孩子們一同當一個冒險家或是探索者，體驗一系列寓教於樂的有趣活動！

搭配台北凱撒去年底甫全新裝修完成的北歐風精緻客房，每晚只要3,199元起，專案含兩客精緻早餐，週六或連假期間不需加價更划算，平日入住享免費升等至綺幻客房與贈送 1名不佔床兒童(12歲以下)入住(含早餐)好超值。四月就是要與寶貝們共享彌足珍貴的親子渡假時光！

Checkers自助餐廳的4月份「小手拉大手」活動則推出免費招待兒童用餐，凡小學四年級以下（含四年級亦即10歲，需出示健保卡）由一位全額付費的家長或親友（成人）陪同點用午/晚餐，小朋友可享免費用餐一客，餐檯上亦將安排綜合水果Pizza、番茄肉醬義大利麵、鳳梨系列甜點…等繽紛兒童主題創意料理。安排與寶貝們一起放鬆吃頓歡樂美味餐點，感受一個不一樣的兒童節體驗！