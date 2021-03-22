台灣AZ疫苗今開打　指揮中心宣布: 疾管家「Taiwan V-Watch」健康回報系統正式上線

宏達電副總經理兼法務長: 盧佳德，今天也在記者會中介紹「Taiwan V-Watch」系統的功能 (指揮中心3.22記者會直播截圖)&nb... 宏達電副總經理兼法務長: 盧佳德，今天也在記者會中介紹「Taiwan V-Watch」系統的功能 (指揮中心3.22記者會直播截圖)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(3/22)表示，COVID-19疫苗已於即日起正式開打，為有效追蹤民眾接種疫苗後之健康情形，疾病管制署與宏達國際電子股份有限公司(HTC)旗下健康醫療事業部DeepQ團隊合作，於疾管家平台上建置「Taiwan V-Watch」COVID-19疫苗接種健康回報系統(下稱V-Watch系統)，提供民眾於接種疫苗後，定期追蹤並回報自身健康狀況的平台。



指揮中心進一步指出，民眾接種COVID-19疫苗後，可透過掃描QR Code，加入疾管家V-Watch系統進行資料填寫與註冊，系統將主動推播告知須回報健康狀況的日期，並透過簡單的問卷進行健康追蹤，系統並依據使用者回報情形，給予合適的關懷或就醫建議。

此外，該系統也會依使用者填寫的疫苗廠牌，自動計算下次的第2劑疫苗接種日期，並提前發出提醒訊息，便於民眾提早安排時間。

未接種COVID-19疫苗的民眾

也可多加利用

指揮中心表示，未接種COVID-19疫苗的民眾，也可藉由疾管家V-Watch專區，先行瞭解該系統的各項功能，及目前國內提供的疫苗種類、接種劑量、保護力、副作用、接種後之注意事項等資訊。

此外民眾可從LINE搜尋官方帳號「疾管家」或「＠taiwancdc」，將疾管家加為好友，以即時獲得防疫訊息。

宏達電副總經理兼法務長: 盧佳德，今天也在記者會中介紹「Taiwan V-Watch」系統，他指出，宏達電DeepQ團隊從2017年就開始與衛福部密切合作，建置「疾管家」平台，目前為止使用人數超過220萬人。

他在介紹「Taiwan V-Watch」新系統時表示，此系統可追蹤民眾施打covid19疫苗後1年半的健康狀況，也會給予相關衛教，民眾可以自由加入，也可隨時退出系統。

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（指揮中心3.22記者會直播截圖)