德國光雕藝術家打造無限奇幻隧道　亞洲首展濃縮創作生涯台北登場

(台灣英文新聞/藝文組 台北採訪報導)德國燈光藝術家漢斯·卡特融入以光影打造系列創作，亞洲首展自即日起至5月6日台北藝廊Bluerider ART登場。

德國藝術家漢斯·卡特(Hans Kotter)以「雕塑家」自居，早期接觸平面繪畫及攝影，隨後進展到使用LED燈、霓虹燈、不鏽鋼等媒材創作，以光及幾何圖形為主題，亞洲首展「光徑－Beyond Light」呈現Cliffs​ 、Hexagon、Circles系列作品以及新作。

對卡特而言，「光」是一個出現在你我生活中再日常不過的媒材，但其創作卻五彩繽紛且超乎想像，擅長使用鏡面無限反射的原理，打造出隧道般的奇幻場景，如同「愛麗絲夢遊仙境」裡的兔子洞，充滿魔幻特效刺激觀者感官。

此次展出呈現藝術家長達25年的創作生涯，及階段性的轉變，除了靜態的雕塑外，另也加入程式編碼，讓光影的轉換更為多變。



卡特取材酒吧裡常出現的飛鏢(左)使用大量的鏡面創作，打造虛幻場景(圖/畫廊提供)



作品透過編碼可呈現不同光影變化，從不同角度也可見不同景象(圖/畫廊提供)

卡特就讀紐約藝術學院(Art Students League of New York)，畢業於慕尼黑媒體設計學院，現創作居住於柏林，活躍於各國博物館，於德國里特博物館、英國倫敦 Kinetica博物館、德國科隆應用藝術博物館等地展出，作品獲義大利 TARGETTI 光之藝術典藏、德國立陶宛博物館、德國聯邦議會等機構收藏。

卡特創作靈感來自於生活經驗，某些系列始於偶然，如同光影的出現一樣難以捉摸，其中，創作於2014年的Big Bang將光物化，放射性的圖形抓住宇宙自然起源的瞬間，也接取現實殞落的燎原星火。

卡特代理藝廊Bluerider形容，如同一位「白晝與黑暗的光行者」，卡特運用光的結構，將觀眾的視線拓展到新的高度。在白晝中，極簡雕塑呈現著純粹、乾淨的極致美感。而在黑暗中，是一種具世俗洞察力的隱喻。白晝與黑暗中竄流的光徑，允諾每個人勇於詮釋的自由。

相較與許多平面繪畫，卡特的裝置於現場觀看更富感染力，然而，面對疫情促使藝廊舉辦線上展覽，卡特認為此非長久之計，因線上展出並不適用於各藝術型態，因為有許多藝術品是需要親臨現場感受的。

漢斯·卡特亞洲首展「光徑」

地點：Bluerider ART台北敦仁館

展期：2021.03.20-05.16