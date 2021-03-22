〈時評〉「引蛇出洞，打回原型」的美國抗中反共首部曲

拜登總統執政後首場美中高層會談，淪為雙方表達互嗆立場，而沒有任何具體共識。美國務卿布林肯一開場就表達對中國野心行動的關切，包含在新疆、香港、台灣搞破壞，還提出對美國的網路攻擊、對美國盟邦的經濟脅迫。中國外交官員楊潔篪則惱羞成怒，惡言相向，不顧外交禮節，人身攻擊，嗆人「沒有資格...如何如何」耍流氓無賴。布林肯也不給面子，叫住記者，再次當眾洗臉中共要「知錯能改」才有機會成為像美國一樣的強國。隨即結束，公開會談，進入閉門會議，讓中方兩代表儍在一旁。

美國的戰略戰術很淸楚，「相見但不相信，講話但不對話」，主要目標是「引蛇出洞，打回原形」。相信在美國阿拉斯加的這個「不是會議的會議」，美方情報單位已經收足了所有需要的初判訊息。

「習近平急了」大概是確定的事。中共危機四伏原本預料中，可是一向裝紳士的外交高官，如此口不擇言，足証習近平壓力破表，他們這些爪牙只有胡扯亂抓了。

事後中共用聲明稿大喊大叫「中國共產黨的執政地位和制度安全不容損害，這是不可觸碰的紅線」，還驚恐出聲「台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，沒有任何妥協退讓餘地」，都屬於在相見時說不出口的廢話。足証此次會談一敗塗地，卻被美國拿到去全球到處告狀的實証，民主國家聯盟必須團結一致對抗中共。

會談失敗，中共馬上發動潛伏在美國的細胞，開始在媒體大肆發表，美國要釋出善意，中共才好下台，還主張重新開放孔子學院這種賊窩，還要將休士頓總領事館那種間諜巢都恢復，極為可笑。答案是「習近平急了」，四周的跑腿的也汗流浹背，醜表功。

楊、王兩個阿Q，此次任務是搞「旅行社」業務，就要搞好「習近平訪美」，要美國人答應「國是訪問」，給愛扮皇帝的習近平唱一場戲。美國人不笨，一開場就破局，讓中共自己把氣氛弄僵，當然「拜習會」就不可能成為議題。拜登總統還在會後大力支持國務卿布林肯，為他大戰中方背書。很明顯，拜登總統不想讓搞種族滅絕的「習特勒」到訪。

中共這些阿Q，搞不清楚他們現在是「過街老鼠」，連要在七月補辦東京奧運的日本都取消原訂邀訪習近平的計劃。現在中共又拿氣候變遷會議當梗，説拜登可以與習近平在氣候議題上會面，一樣被美國馬上拒絕，說「沒有這個規劃」。

美國現在最重要的是辦好「全球民主國家聯盟會議」，還有七月將在華府舉辦的「國際宗教自由圓桌會議」。這兩個會議，中共都「沒有資格」參加，而台灣這個「國家」卻是最受歡迎的代表。

拜登總統的大戲才要登場，怎麼有空讓習近平來跑龍套呢？更何況，兩場會議，中共都是「全球公敵」，拜登總統讓「習特勒」先來，兩場苦心經營的會議就不用開了。

拜登上台後向世界各國領袖打電話，就一直不肯播通習近平，就是故意涼著他，最後打了電話，也是去當「老師」教訓習近平，教他什麼是世界規範（norm)，美國不能容忍中共搞法西斯侵犯自由人權。

2022年冬季奧運原本在北京舉辦，現在有變數了，如果拜登總統與國務卿布林肯鋪的梗是「能合作就合作，該對抗就對抗」，看來中共這種兇惡嘴臉已經全都不假裝了，美中合作已經沒有可能，那就對抗了。全球人權團體已經在集結，要求國際奧委會改變地點辦冬奧，看此次阿拉斯加見面會氣氛極差，北京凶多吉少了。

習近平正在加速中共崩垮的時間表，而辦不成冬奧將是中共政權災難的開始，而「大雪崩」已經蘊釀多時，美國抗中反共首部曲上線了。