從高自殺率到世界最快樂國家 芬蘭人怎麼看？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）芬蘭連續四年蟬聯聯合國「世界快樂報告」（World Happiness Report）排行榜冠軍，令人納悶，這以乏味食物與凜凜長冬聞名的北歐國家，究竟是如何辦到的？

法新社報導，芬蘭於2018年首度榮登第一名時，就跌破眾人眼鏡，畢竟芬蘭人並不諱言自身的寡言與易憂鬱傾向。電視製作人Tony Ilmoni表示，「我聽到又奪冠的消息時，忍不住大笑了，不誇張，還不是只有我這樣。」

雖然芬蘭民眾「快樂得有點莫名」，但這份報告純粹是以149個國家的多項指標綜合分析的結果，包括了個人自由度、生活滿意度、GDP、社福政策與貪腐指數等。

平心而論，芬蘭默默享有一流的公共服務，低犯罪率與不平情事，人民對政府更抱著高度信心。民眾Ritta Matilainen認為，芬蘭基本條件都不差，街上無遊民，醫療服務優，不過她坦言，「我們還可以更外向、樂天一點！」

長長冬日曾是芬蘭自殺率與酗酒率居高不下的原因之一，但在十年來在政府的公衛努力下，這類事件的發生率已大幅降低，如今芬蘭的自殺率已是1990年的一半不到。

享有最快樂國度的美譽，當然不能錯過這免費行銷機會。芬蘭商家這些年來大力吹捧芬蘭風格的各類產品，並積極吸引海外移工，導入科技部門。就連乏善可陳的飲食，都被完美形塑為「簡樸風味、天然食材」，是健康的不二法門。

此外，官方也不吝於聘請「快樂大使」，向觀光客推銷其廣闊森林，數千座湖泊，以及傳統桑拿浴等戶外野趣。這一系列措施顯然奏效，在2020年新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發前，芬蘭北部拉普蘭區（Lapland）迎來了破紀錄的旅遊人次，而該國也成了北歐國家中吸引外國直接投資額的佼佼者。