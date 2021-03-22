生態滅絕要罰！法國會通過立法最高10年牢

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）人類對於什麼可以做、什麼不能做的概念會與時俱進及修正，二戰後由於納粹德國對猶太人的屠殺，出現了「種族滅絕」的犯罪概念，並在半個世紀內成為可以被國際刑事法庭(ICC)審判的罪行，近年由於環境議題逐漸獲得重視，也開始出現討論「生態滅絕」(ecocide)的聲音。

化學武器、濫墾開發產生的環境污染與伴隨而來的傷害，受害者往往是平民或弱勢團體，在一些環境法規沒有跟上的地區，居民往往只能默默承擔健康的風險，或是因此流離失所，而生態滅絕是否能夠入罪，數十年來雖受到討論卻未能成案。

法國國際廣播電台報導，法國國會議員上周投票通過立法要懲罰「嚴重生態滅絕」行為，只要是「蓄意」對環境造成「嚴重傷害」，最高可面臨十年有期徒刑，不只牢獄之災，還有450萬歐元（約1.5億台幣）的罰鍰。這項法案引起國內不同看法，認為法案文字不明確有違憲之虞，而環團對此也不甚滿意，不滿「生態滅絕」行為只列「違規」卻還沒到「犯罪」，再者，許多生態災難是人為疏失下的結果，這樣怎有辦法懲罰到當事人？

來到巴西，總統波索納洛(Jair Bolsonaro)上任後，亞馬遜雨林的開發來到前所未有的密集程度，他在脆弱的雨林地區內開放更多的商業活動，任內無論是畜牧業、採礦業都大舉入侵了以往受到保護的區域，除了破壞野生動物棲地、提高森林大火的機率外，受到影響最深的就是住在當地的原住民，在疫情的影響下，情況也變得更為嚴峻。

事實上，巴西政府忽視原住民權益已經不是一兩天的事情，只是在波索納洛的任期內，土地侵佔與盜砍盜伐盜獵已經是家常便飯，為了爭取權益，雨林內的原族民族，蘇魯人(Paiter Suruí)酋長Almir Narayamoga Suruí和卡亞波族(Kayapo) 酋長Raoni Metuktire今年一月更聯合聘請了律師，向國際刑事法庭提起訴訟，控告總統波索納洛針對原住民的反人道罪，以及相關的環境犯罪等。

波索納洛被指控迫害當地原住民，這包括因鼓勵開發雨林導致多名在地領導人物遭到謀殺，以及原住民被強逼離開家園。人權團體指出，波索納洛任內巴西政府任意劃分、侵吞當地的原住民土地，相關罪名除違反人道罪外，也有生態滅絕的成分在，由於ICC在起訴前必須先蒐集資料，現在應該已啟動相關調查程序。

受理此案的知名法裔人權律師William Bourdon指出，團隊時常代表環境犯罪下的受害者打官司，他也認同原住民的權益必須受到保障，他已和兩位酋長討論過多次，對於他們的處境深感不平，對於能受到委託，則感到榮幸。