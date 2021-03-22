吃起來！台鐵特色鳳梨便當力挺農民　開賣首日送限量手作天然果乾

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)台鐵推出特色鳳梨便當力挺農民，首賣日(22)於台北車站大廳登場，加碼贈送限量主廚手作天然鳳梨果乾。

台鐵以行動力挺農民，知名的台鐵便當以鳳梨入菜，每日中午於台北及台中推出限量菜色，酸甜爽口富含營養。台灣鐵路管理局表示，台鐵七堵餐務室運用台灣在地食材研發鳳梨新菜色，將鳳梨與梅花豬肉作完美結合推出特色便當「黃金梅花豬排」，開胃又提鮮解膩！

台鐵強調，鳳梨含有豐富膳食纖維、有機酸、維生素等營養素，且鳳梨中的維生素C的含量是蘋果的五倍之多，又含有蛋白酶可以分解蛋白質，夏日盛產，入菜料理，不僅美味健康，又可以挺農民。

「黃金梅花豬排」便當採用上等國產梅花豬肉為主菜，先將梅花豬肉預炸上色定型，放入秘製醬汁醃製，切厚片放入烤箱，烤好後，鋪上鳳梨果泥及乳酪絲炙燒；配菜也加入烘烤鳳梨及蔬菜，另搭配玉子燒、雙色地瓜球、花菜及醬燒杏鮑菇，便當配色繽紛，鳳梨果香口感清新，以少油、少鹽調理，清爽無負擔。

台鐵表示，便當將於22日11:00起於台鐵台北車站1樓台鐵夢工場獨賣，每日中午限量供應50個，首賣日購買1個「黃金梅花豬排」特色便當，即送主廚手作限定天然鳳梨果乾一份。

此外，台鐵台中餐務室別推出期間限定「夏威夷炒飯」特色便當，每個只要銅板價60元十分親民，炒飯融入香甜且多汁的鳳梨，酸酸甜甜的滋味十分爽口。

「夏威夷炒飯」已於21日起台鐵便當台中店，及高鐵台中店(新烏日)開賣，每日中午限量100份。



夏威夷炒飯(圖/台鐵)