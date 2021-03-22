捷報！台灣新媒藝術家黃心健VR新作名揚國際　獲美國「西南偏南影展」評審團大獎

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)台灣知名新媒藝術家黃心健VR創作《輪迴》傳捷報，於20日獲頒美國「西南偏南影展」評審團獎最大獎，為台灣首部獲得此獎項的作品。

台灣新媒體藝術家黃心健擅長結合科技藝術及影像演出，曾獲第74屆威尼斯影展最佳VR體驗獎，現以VR 作品《輪迴》獲頒美國「西南偏南影展」（South by Southwest Film Festival ）「評審團獎」(Jury Awards）最大獎，為台灣首部獲得此獎項的作品。

創立於1987年，美國「西南偏南跨域國際展會」（South by Southwest，簡稱SXSW）是全球最大規模的創新、創意內容、指標性跨域國際展會。「西南偏南影展」（South by Southwest Film Festival ）為其展會的一環，其中的 VR競賽單元，不僅匯聚了全球最具VR創造力的作品，其評審陣容也足堪比威尼斯影展、坎城影展與柏林國際影展等三大影展VR單元，足以展現其於「沉浸式內容」的代表性。

面對2021年仍尚未趨緩的疫情下，SXSW首度全面改為線上虛擬展會，今年「虛擬劇場」(Virtual Cinema Competition)項目中，一共有9部作品入圍角逐，來自加拿大、英國、法國等國際團隊；此次，黃心健VR 作品《輪迴》上集(Samsara Ep.1)於20日奪下「虛擬劇場」競賽項目中的評審團獎，也是台灣創作第一次得到SXSW大獎肯定。

黃心健在SXSW頒獎典禮上感謝SXSW評審團的肯定與鼓勵，也感謝文化內容策進院，與高雄市電影館VR 體感劇院 VR FILM LAB的全力支持。

黃心健在臉書上分享，《輪迴》的故事背景設定為一趟經歷數百年的太空旅行，在地球環境被人類完全摧毀的情況下，人們試圖尋找一個能夠移居全新星球，並為了適應環境而重新設計了人類的DNA，以人工方式進化成一種新的生命體。

黃心健說，但許多年過去了，人們漸漸發現其實自己永遠到不了夢想中的全新星球，他們只不過是在另一個時代，以不同的生命形式，重回數百年前早已破壞殆盡的地球，由是「輪迴」不已。

黃心健強調，本片劇情牽動著生態、科技、資源分配與戰爭等多元議題，引領觀者深刻反思自身存在、環境等哲學意涵。片中大量運用具身認知(Embodied Cognition)的創作概念，觀者將會化身為不同的生物來與場景互動。

黃心健提及，特別使用台灣原生動物，如台灣黑熊與台灣藍鵲等，以豐厚的台灣元素伴隨最新的體感科技：文策院和工研院的4Dviews 拍攝技術，以48台4DV-EX-Z攝影機，加上高感光400萬畫素的全彩CCD感測器組成的數位拍攝系統，廣角全方位取景，無死角地拍攝動態畫面，創造出《輪迴》上集片中極致的沉浸體驗。

《輪迴》亞洲首映將回到台灣展出，現在一起來看看預告吧！



《輪迴》預告(影/Youtube)