不甘寂寞 美國前總統川普自創社交平台華麗回歸

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）曾以推特治國的美國前總統川普，社群帳號甚至早在卸任前就因煽動暴力之嫌遭到封鎖，高調如他，豈能甘心？果不其然，他的一名親信在福斯新聞（Fox News）節目中透露，川普將於數月後以自創的平台重返舞台。

金融時報報導，川普的高級顧問米勒（Jason Miller）表示，川普將於兩三個月內透過自己的平台重返社交場域，「絕對有看頭，將成世人焦點」。米勒拒絕透露細節，僅稱川普已在其佛州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）與多家企業就相關事宜舉行了多場「重量級］會議。

川普總愛在推特布達重要政策，有時甚至是半夜發文，讓華府措手不及。美國國會大廈1月發生罕見暴亂後，推特即宣布無限期禁用川普帳號，以免事態擴大，也使其無法再將該平台當作擴音器，無限放送對政敵的謾罵言論與對盟友的誇大溢美之詞。

多家社群軟體在國會暴動後紛紛祭出鐵腕手段，移除過激言論與群組，當時保守派人士本欲轉往Parler此一限制較少的平台，無奈Apple與Google早已將之下架，亞馬遜網路服務（Amazon Web Service）也停止再為其提供相關服務，等於斬了其活路。

延伸閱讀：

【美國國會暴動】猶如對講機 手機應用程式Zello成暴徒幫兇

美國國會騷亂餘波盪漾 裴洛西憂川普失心瘋發動核武

【國會暴亂】議長辦公室筆電遭竊 逾半數美國人要川普立刻下台