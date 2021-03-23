〈時評〉台灣「電動車之夢」造起來　但資安環境準備好了嗎？　

鴻海在2020年10月16日首次展示他們的「MIH電動車開放平台」(鴻海提供) 鴻海在2020年10月16日首次展示他們的「MIH電動車開放平台」(鴻海提供)

台灣進出口貿易熱絡，屢創新高，科技產品零組件確是強項，但是軟體新創及資安發展進度緩慢，如今推動電動車產業，資安已成為最大挑戰，如何克服，有待政府及業界共同努力，加強科技軟體發展。

行政院最近公布，去年迄12月底止，資安聯防監控回傳之資安監控情資，共計有10萬多件資安監控案，創下近二年新高，其中有攻擊政府機關、金融機構、民間企業等多起案件，甚至亦曾滲透銀行提款機或信用卡，盜領公款，製造假交易，或影響股市交易各類資安案件類型繁多，已造成國安問題，影響社會安定。

舉例來說，台灣大哥大日前遭駭客入侵，其自有品牌AMAZING A32手機版本，內建軟體遭入侵，經調查應該是在製程中，被植入惡意程式，詐騙集團利用台哥大手機在台灣銷售之後，當用戶透過手機門號申請遊戲帳號，遊戲公司傳送認證碼簡訊到門號，詐騙集團取得遊戲帳號後，即可騙取遊戲點數。

後來，台哥大被迫召回9萬餘支手機，更換軟體，全案是由刑事警察局偵破，問題是如果未來電動車也發生同樣情事，後果不堪設想，刑事犯罪更加嚴重。

美國微軟公司1月接獲台灣研究人員通報Exchange重大漏洞，資安業者Velocity推測，此時已經出現針對性攻擊，但修補3月才出爐，駭客可能因此取得先發優勢，感染全球數十萬台伺服器。

發現Exchange兩項漏洞的戴夫寇爾研究員坦言，這可能是罕見的最嚴重透過遠端程式碼執行(RCE)漏洞，使用單位必須儘可能安裝更新版本或進行緩解措施，但是無法保證未來不會再有更嚴重資安事件發生。

電動車其實是電腦組合，一輛電動車至少是由數十台到數百台小型電腦聚集一起工作，在不同部位各自發揮應有功能。如果把電動車想像成機器人，道理是相同的，但是汽車的資安問題，由此產生。

2015年Jeep的Cherokee休旅車，竟然被駭客遠端侵入，控制方向盤、油門、煞車，造成乘客安全危機，全案轟動汽車界，官方大動作召回140萬輛汽車，更新電腦程式。歹徒竟然可以遠距離遙控電動車，自動駛向指定地點，成為犯罪工具，後遺症不堪設想，威脅乘客安全。

特斯拉固然是新時代汽車潮牌，除了動力系統具有環保題材外，其時速、導航、電量、冷氣、娛樂，都由觸控螢幕顯示，更能與手機密切相連，科技感十足，新穎的駕駛體驗席捲全球，不過汽車資安疑慮也接踵而至。

鴻海硏究院最近擧辦「新能源車產業資安聯盟」，趨勢科技執行長陳怡樺直接點出問題，她說，如果車用軟體有缺失，只要被攻擊某一部分，整個車廠都完了，後續車主還可能遭駭客綁架勒贖，最令她擔心的是，目前網路「暗黒界」，已經開始討論如何透過汽車勒索的可能性。

陳怡樺的擔心並非空穴來風，資安公司博歐科技執行長范紀鍠，七年前就開始硏究，如何破解特斯拉軟體資安漏洞。他從2014年起，盤點世界各國駭客入侵，所發現的汽車資安漏洞。范紀鍠說，電動車非經授權開啓車燈、車門、雨刷是常見案例。

2020年比利時天主教魯汶大學網路安全研究機構「C0SIC」，透過網購特斯拉二手零件加工，便能感應駭入特斯拉ModeI X休旅車車主鑰匙，複製一份，完整控制整台汽車，這是電動車，乃至於未來的自動駕駛汽車，都是極大的危機。

近年還有駭客入侵電動車通訊模組，駭入雲端、車廠內網，取得管理員權限，等於拿下一輛車子就是拿下整座車廠，因為客戶不可能接受電動車個資外洩，或駭客入侵全車電腦系統，影響車主安全，或任何令人恐懼事件。

如何加強資安，以及資訊軟體新創產業發展，是當務之急，台灣過去在科技硬體零組件上，固然已有相當成果，但是如果要發展電動車產業，或是新創產業，或獨角獸公司，台灣資訊軟體發展，還有極大成長空間，有待政府及資通業者共同努力，突破困境創新局。