〈時評〉江啟臣對台灣核四的睜眼瞎說

公民團體組成的全國廢核行動平台3月13日舉辦「福島十年，告別核 電」音樂會市集，並且呼籲全國反核民眾在8月28日重啟核四的公投一定要出來投... 公民團體組成的全國廢核行動平台3月13日舉辦「福島十年，告別核 電」音樂會市集，並且呼籲全國反核民眾在8月28日重啟核四的公投一定要出來投下反對票。 (來源 中央社)

重啟核四公投即將於今年8月登場。對最近死灰復燃的「支不支持核四重啟」話題，既是民進黨黨主席，又是現任總統的蔡英文已斬釘截鐵，明確表示：「我的立場很清楚：核四不應該重啟！」倒是中國國民黨現任黨主席江啟臣，也不知道到底在心虛或迴避什麼，不直接了當表示「核四應該重啟」或「核四不應該重啟」，而是睜眼瞎扯「民進黨蓋核四，國民黨封核四」，「民進黨願不願意讓人民公投，決定核四的去留？」

在台灣，有人反核、有人擁核；朝野兩大政黨中，民進黨反核、中國國民黨擁核，則是眾所周知的事！中國國民黨主席會說出「民進黨蓋核四」的文字遊戲謊言，見證中國國民黨的無賴與誣賴。

在民進黨1986才誕生，2000之前都是中國國民黨完全執政的背景下，看看幾個有關核四的時間點，誰在為核四賣力護航就昭然若揭了：

1980年，行政院以台六十九經10730號函核准台灣電力公司興建核四！

1983年，行政院以當時國內一般民眾對於核能電廠有所疑慮，乃指示台電在社會疑慮尚未澄清以前暫緩動工！

1992年2月2日，行政院再度通過回復核四計畫案！

1996年5月24日，民進黨在立法院突擊通過核四停建案（台電則仍於隔日對有關核反應器及核燃料費工程進行開標，由美國奇異公司得標），中國國民黨隨即於同年10月18日提出覆議並通過續建核四！

2000年政黨輪替，民進黨上台五個月後的10月27日，行政院院會決議將停建核四，因朝小野大（民進黨70席、中國國民黨123席、新黨11席），忿怒的在野泛藍立委不僅提案罷免總統，還移請監察院彈劾行政院，並於2001年1月31日以人數優勢，在立院做成核四立即復工的決議！執政的民進黨雖堅決反核四，也只好再編讓核四復工的預算，這是江啟臣誣賴「民進黨蓋核四」的真相！

2011年3月11日，日本大地震引發震驚全球的福島核電廠事故。2013年3月9日，綠色公民行動聯盟等150個民間團體共同發起「終結核四，核電歸零」的309廢核大遊行，加上台電舊的核廢料貯置場已然過飽和，新的貯置場又到處碰壁，馬政府被迫在2014年宣布將核四封存。這是「國民黨封核四」的來龍去脈。

要旨是：既然執政的民進黨高分貝喊「核四不應該重啟！」最大在野的中國國民黨也津津樂道「國民黨封核四」，那「封核四，不應該重啟」不就是兩大黨的共識？兩大黨背後，好歹也代表了七成左右的民意，夠多了！誰還丟出重啟核四公投的，誰就是在打假球！

（作者為新竹教育大學退休副教授）