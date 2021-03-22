〈財經主筆室〉全民力挺台灣護國神山 台積電股東破百萬指日可待

台積電3月17日除息交易後股價連挫3天，上演嚴重的貼息走勢，也讓不少台積電的新手股民們，著實上了一堂驚心動魄的震撼教育課。 台積電3月17日除息交易後股價連挫3天，上演嚴重的貼息走勢，也讓不少台積電的新手股民們，著實上了一堂驚心動魄的震撼教育課。 (來源 中央社)

台灣的「護國神山」台積電（2330）近期又將創下新猷，本月股東人數急速大增逾10萬人，股東人數已經直逼百萬大關，拿下台灣股東人數最多公司龍頭寶座，似乎指日可待。但台積電上周三(17日)除息交易後股價連挫3天，上演嚴重的貼息走勢，也讓不少台積電的新手股民們，著實上了一堂驚心動魄的震撼教育課。

據集保公司最新統計，截至上周五(19日)，台積電股東人數達到94萬6,692人，台積電2月底股東人數為84萬204人，意即單單3月份不到20天，股東人數急速增加逾10萬人，增加速度之快可能創下台股的歷史紀錄，而以這個增加速度來看，最快本月底或最遲在4月份，台積電就可能有超過百萬名股東。

台股股東人數以中鋼最多排名居冠，中鋼目前最新的股東人數為100萬1,967人，也是目前唯一一家股東逾百萬人的上市櫃企業，但隨著高股價科技股的零股股東大增，尤其是台積電的股東增加速度最快，台積電的股東人數最近就將挑戰百萬人大關，並且一舉奪下台灣股東人數最多企業的冠軍寶座。

台積電2020年底的股東人數為60萬5,914人，其中不足一張(千股)的零股股東人數為29萬2,984人，截至2021年3月19日的股東人數為94萬6,629人，零股股東人數為52萬6,147人，意即今年年初以來，僅僅2個多月，台積電股東人數就增加42萬545人，其中零股股東增加的人數就高達23萬3,163人。

台積電受股民青睞原因很多，但不可否認的一點，去年起台灣再度成為美中外交談判重要議題之一後，中國對台各式文攻武嚇動作越來越多，也引發很多台灣人民心中的不滿，台積電今年股東人數急速大增，而且絕大部份都是本土的小股民，有種全民以實際行動力挺護國神山的味道，也讓台積電這個「護國神山」招牌反而是越來越響亮。

但台積電今年新增高逾40萬名股東，其中不乏股市新鮮人，甚至有許多仍是在學的莘莘學子參與其中，這些股市新手很多人看好台積電前6次完美填息表現，想趁機進場穩賺這2.5元的股息，未料，台積電除息後連3跌，股價硬是從除息前每股611元跌破600元關卡外，上周末收盤價更來到每股591元，除息後跌掉20元的差價，大約是台積電2年配息總和，嚇壞這些股市新手。

台積電自改採每季配息後，過去6次除息皆順利完成填息，其中，3次在除息當天快速填息，還曾有開盤即完成填息的突出表現，填息時間最長為15個交易日。去年第3季現金股利在上周三除息，每股配發2.5元，股利總金額648.25億元，能否順利填息引發市場及股民的關切。

許多股市新手不解的是，全球晶片嚴重短缺、台積電產能滿載、法人全數看好台積電後市表現，為何外資法人還大賣台積電，導致台積電除息表現整個變樣了？

其實，台積電外資持股高達75%左右，台積電早已不只是台灣的台積電，而是國際級的台積電，影響股價變動因素甚多，就像最近美國公債殖利率近期強升，影響美國科技股面臨沉重的獲利了結賣壓，台積電股價走勢也隨著轉弱，讓台積電除息表現較上次降溫很多，股市新手想在台積電穩操獲利，顯然仍有很多功課得學。