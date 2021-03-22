【搶頭針】AZ疫苗今起在全台灣57家醫院開打•蘇貞昌及陳時中帶頭接種　蘇揆: 打在左手臂•沒有痠痛、不舒服

更新時間: 2021-03-22 11:46

首次發稿: 2021-03-22 09:51

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台灣首批COVID-19（2019冠狀病毒疾病，武漢肺炎）牛津AZ疫苗22日起在全台57家醫院開打，上圖為台大醫院第一線護理師率先接種。台大醫院院長吳明賢（下圖左）22日也在該院率先接種首批疫苗。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣首批牛津AZ疫苗今 (3/22) 開打，行政院長蘇貞昌和衛生福利部長陳時中一大早到台大醫院率先接種疫苗，希望能給大家帶來安心、安定的作用。

首批COVID-19（2019冠狀病毒疾病，武漢肺炎）牛津AZ疫苗自22日起在全台57家醫院開打。行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中今天上午7時40分赴台大醫院帶頭接種疫苗。

台大醫院院長吳明賢(上圖) 、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人、同時也是台大醫院醫師的張上淳，也與其他醫護人員(上圖) 陸續完成接種。

行政院長蘇貞昌上午施打AZ疫苗後表示，沒有任何痠痛、不舒服，也沒發燒，會遵照醫師指示多喝水、多休息，也會在一定時間內施打第二劑，希望讓大家看到他的狀況後也可以安心。

蘇貞昌施打完疫苗後受訪表示，非常感謝指揮中心、台大醫院安排，上午他照預定時間，剛打完COVID-19 （2019冠狀病毒疾病，武漢肺炎）疫苗第一劑注射，還給他一張卡，要他在一定時間內注射第二劑。政府安排全國第一線醫護人員，將從今天開始注射。

蘇貞昌表示，他剛才已經完成注射，打在左邊手臂上，打針的地方沒有任何疼痛感覺、身體沒有任何痠痛，經過30分鐘休息，現在狀況良好，沒有任何不舒服、也沒發燒。醫師特別交代，請他要多喝開水、多休息，蘇貞昌也笑著說，「第一點我一定遵辦，第二點可能比較有困難」。

蘇貞昌說，他會盡量多休息，醫師說要觀察狀況，他也希望沒有任何狀況，讓大家看到他的狀況後可以安心。政府進口的疫苗，一定經過安全檢查後，來保護第一線醫護人員；未來政府積極在國內研發、一方面爭取購買進口疫苗。

蘇貞昌表示，疫苗施打的優先順序，從醫護人員、防疫人員，也要保護國人同胞，希望大家一起合作，「防疫第一、經濟第一、台灣第一、永久第一」。

陳時中在接種疫苗前接受媒體訪問時表示，今天AZ 疫苗開打，院長蘇貞昌願意帶頭接種疫苗，讓國人施打更安心，他也會陪同一起接種疫苗。中央社引述陳時中提到，

每個人接種疫苗要注意的事情都一樣

包括配合醫院流程施打疫苗、要在觀察室待30分鐘等，打疫苗是很一般的事情，因此不用緊張，院長率先接種疫苗，希望能給大家安心、安定的作用。

蘇貞昌選在上午7時40分率先施打疫苗，媒體詢問是否要搶先在新北市長侯友宜之前施打全台第一針，陳時中指出，打疫苗不是比賽，沒有搶打全台第一針的問題，提早施打是希望不要影響到醫院作業。蘇院長今天的公務行程也不受影響，維持不變。

稍後蘇貞昌院長搭車抵達台大時，媒體也詢問蘇貞昌接種疫苗前是否會緊張，蘇貞昌則以OK的手勢回應，隨後在陳時中和台大醫院院長吳明賢等人陪同下，進入台大醫院接種疫苗。

由於蘇貞昌與陳時中接種過程未開放媒體拍攝，外界質疑是否可能作假，對此，陳時中稍早對媒體表示，這就要靠台大醫院跟大家說明，但強調不會作假，也沒有作假的必要，因為打疫苗是好事情，不必作假。(新唐人電視台【3/22直播】行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中接種AZ疫苗)