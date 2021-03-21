第三波疫情恐在歐洲爆發！專家：防疫鬆懈與疫苗延遲造成

專家認為，因為疫苗施打不及防，加上民眾對防疫也開始掉以輕心，才會導致歐洲這次恐面臨第三波疫情的困境。(圖/美聯社) 專家認為，因為疫苗施打不及防，加上民眾對防疫也開始掉以輕心，才會導致歐洲這次恐面臨第三波疫情的困境。(圖/美聯社)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）德國、法國、義大利等國近期已傳出確診數持續上升的狀況，顯示新冠肺炎病毒仍在歐洲加速傳播，可能導致第三波疫情爆發。

在德國，考量到新變種病毒可能帶來的風險，今年三月就將城市解封日延期，以免爆發第三波疫情。不過根據自由時報的報導，德國疾病控制和預防專家布羅克曼（Dirk Brockmann）表示，一周內全德國新染疫人數不斷上升，可見德國正處於第三波疫情爆發邊緣。

至於法國，疫情再轉壞更加明顯，法國衛生部於本月20日公佈，加護病房的人數在本週末激增，目前的總收容患者數甚至打破今年的最高人數，醫療資源吃緊。因此法國已於19日宣布巴黎首都圈以及多個地區為期一個月的封城令，只是比前面兩次的封城來的寬鬆。

由於疫苗逐漸普及，歐洲各國於今年初開始鬆綁防疫政策，如今多國的疫苗施打進度卻落後，許多人也對嚴格的社交禁令感到不耐，在德國與英國就有許多民眾上街抗議限制。對此，專家認為，因為疫苗施打不及，加上民眾對防疫也開始掉以輕心，才會導致歐洲這次恐面臨第三波疫情的困境。

針對防疫措施鬆綁，台灣衛福部長陳時中就曾表示，接種疫苗後還是可能有傳播病毒的風險，因此即便有疫苗，仍不宜任意撤銷原本管制措施。根據去年的經驗，當各國認為疫情降溫，鬆綁管制措施時，很快就會迎來第二波、第三波疫情，顯示管制措施太早鬆綁，恐釀成另一波防疫危機。