AZ疫苗22日開打 蘇貞昌陳時中上午7時40分帶頭接種

AZ疫苗22日開打，行政院長蘇貞昌和衛生福利部長陳時中預計7點40分至台大醫院接種。（食藥署提供） AZ疫苗22日開打，行政院長蘇貞昌和衛生福利部長陳時中預計7點40分至台大醫院接種。（食藥署提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）牛津大學攜手AZ研發的武漢肺炎疫苗22日起在全台57家醫院開打，行政院長蘇貞昌和衛生福利部長陳時中預計上午7時40分帶頭接種疫苗。

首批牛津-阿斯特捷利康（Astra Zeneca,AZ）武漢肺炎疫苗將於22日起在全台57家醫院開打。根據行政院新聞稿，蘇貞昌將於上午7時40分到台大醫院施打疫苗，指揮中心指揮官陳時中也會同場接種。台大醫院也發佈採訪通知，醫院院長吳明賢會在22日中午主持台大醫院疫苗開打記者會，並率先接種。

之前指揮中心曾不建議65歲以上長者施打AZ疫苗，外界也疑惑，蘇貞昌已經超過65歲，還能接種嗎？莊人祥說，以前有些國家沒有開放65歲以上施打，主要是當初臨床試驗時65歲以上參加的人比較少，但後續英國、歐洲都有接種65歲以上者，也沒有特別不一樣的狀況。韓國也曾暫停65歲以上者施打，但看到英國釋出的資料，後來也開放接種，目前AZ並沒有不適合65歲以上者。

至於外界對AZ疫苗與血栓相關性的顧慮；指揮中心發言人莊人祥下午在記者會表示，當初傳染病防治諮詢會預防接種組專家討論的時候，有特別針對AZ疫苗可能無法完全排除與瀰漫性血管性凝固的相關性做過討論，因此把相關風險都會載入疫苗接種同意書中；另針對服用避孕藥、荷爾蒙治療者，也建議暫緩接種。

莊人祥說，民眾接種疫苗前可針對可能的狀況，跟醫師充分討論。民眾接種疫苗後若出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續出血、皮膚出現自發性瘀青、紫斑症狀等，都是血栓可能症狀，務必儘速就醫、回報。

莊人祥表示，台灣針對疫苗接種都有安全監測系統，也會請專家研判相關事件。