驚嚇活躍三日 冰島火山爆發漸平息

冰島靠近首都雷克雅維克的Fagradalsfjall火山在沈寂數百年後再度噴發，歷經兩天後才逐漸平息。（圖/美聯社） 冰島靠近首都雷克雅維克的Fagradalsfjall火山在沈寂數百年後再度噴發，歷經兩天後才逐漸平息。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）冰島因為其地處高緯擁有冰川、極光等天然美景，加上獨特的火山地形，成為全球熱門的觀光景點，不過擁有活躍火山也讓冰島人必須學會跟活火山共處，19日，靠近首都雷克雅維克的Fagradalsfjall火山在沈寂數百年後再度噴發，歷經兩天後才逐漸平息。

事實上，這幾個禮拜來，冰島大大小小的地震從沒停過，有記錄下來的地震就有5萬多個，多處傳出噴發的消息，800年沒有噴發過，Fagradalsfjall火山則在表面上出現數條裂縫，小型的熔岩噴泉更是把天空映照成了橘紅色，不過地質學家指出，噴發的規模很小，居民應該是不需要擔心自身的安全。

2010年冰島艾雅法拉冰蓋(Eyjafjallajokull)下的火山噴發，大量的火山灰被噴射進大氣層，造成歐洲航班因視線與懸浮粒子而必須暫停，這次的噴發則沒有這麼多火山灰，所以沒有對外界造成明顯的影響，最大的風險反而可能是噴發洩漏的氣體可能帶有毒性，雖然冰島地質辦公室(IMO)認為污染十分輕微，不致影響人體，當局仍建議居民儘量待在室內並保持門窗緊閉。

根據法新社(AFP)報導，火山噴發的區域雖然是一處對外界開放的觀光景點，不過如果要進入該區，必須從最近的公路途經一段難以攀登的路才能到達。IMO指出，這個區域內可能會充斥著二氧化硫氣體，也是這次噴發中唯一會因為氣體污染對人體造成不適感的地方，市區毋須擔心這方面的問題。

現階段，密切關注爆發情形的科學家表示，火山活躍的狀況已經逐漸平復，近期應該會漸漸恢復穩定。