國際調查：甘比亞迎來中資 環境受污染漁產資源損耗　居民工作權被奪喪失競爭力

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）媒體引述「非法海洋計畫」最新發布的調查，台灣前邦交國甘比亞的海洋資源逐漸耗盡，由於中國「一帶一路」倡議在當地不僅造成海洋嚴重污染、資源損耗，還導致居民的經濟發展機會遭到剝奪。

中央社報導，根據曾獲普立茲獎肯定的前「紐約時報」記者爾比納（Ian Urbina）所成立的非法海洋計畫（The Outlaw Ocean Project）製作推出調查採訪指出，外國大型企業在非洲窮國海域大肆捕魚，並在當地設廠將漁獲製成魚粉，運回國內當成養殖漁業飼料，之後再把養殖魚出口到窮國，以高價零售。在此同時，窮國的海洋資源逐漸耗盡，下一代恐無魚可捕，生態環境也在此過程遭到污染。

根據美國非營利組織「非法海洋計畫」（The Outlaw Ocean Project）調查，這等荒誕情節正在台灣前邦交國甘比亞上演，而被控搜刮資源並且污染環境的正是中國企業。

甘比亞位於西非大西洋沿岸，人口約217萬，在1968至1974年以及1995至2013年間與中華民國台灣有正式外交關係。

根據「非法海洋計畫」最新發布的調查，國際非法捕撈問題嚴重，西非海洋資源瀕臨耗竭，區域內只有甘比亞是少數情況尚不至於絕望的國家之一；但中國「一帶一路」倡議在當地不僅造成海洋嚴重污染、資源損耗，還導致居民的經濟發展機會遭到剝奪。

中央社引述報告內容，與當局勾結的中資企業在甘比亞非法捕魚、建立不符法規的魚粉工廠，並隨意傾倒工廠廢料，將廢水直接排入大海。

這導致環境受到嚴重污染，產生讓觀光客和居民呼吸困難的惡臭，漁業資源快速耗損，民眾生計及生活品質也大受影響。報告說，這些現象在2016年甘比亞與中華人民共和國復交之後日益惡化。

出身甘比亞的微生物學家曼江（Ahmed Manjang）說：「我們去海裡捕魚，交給中國人；他們把魚做成魚粉，運到中國餵魚，再把魚出口到甘比亞，而且是高價出售，本地漁民卻失去生計。」

報告引述曼江的話說：「本地人直接與魚粉工廠競爭，這些工廠的日產量約500噸，廢料直接排入大海，因為毫無管制。這不是開發，而是剝削。」

關注生態議題的甘比亞記者曼尼（Mustapha Manneh）指出：「中國提供甘比亞許多貸款及所謂的補助，污染了我們政治人物的思維模式，他們為所欲為。」儘管當地民眾群起抗議，曼尼說，因為事關中國，因此魚粉工廠「絕對不會被關閉」。

報告說，漁業一向是甘比亞重要傳統經濟活動，且當地民眾有50%的蛋白質攝取量來自海洋。不過，為滿足國際間持續成長的漁產需求，越來越多大型工業級船隻在西非外海捕撈，甚至侵犯保留給甘比亞漁民、自海岸線向外延伸約15公里的海域。中資企業則不僅活躍於非法濫捕，也因漁船上的惡劣勞動及衛生條件而惡名昭彰。

濫捕不僅是想直接利用漁獲，也是為了製造魚粉。魚粉由加工處理特定小型魚類製成，用於國際間蓬勃發展的養殖業，是粉狀補充性蛋白質。魚粉的生產對海洋具強大破壞力，因為它需要大量的魚作為原料，全球約1/4漁獲就是用於製造魚粉。

中國魚粉工廠在甘比亞成立後，當地居民的漁獲量大減，一些人不得不改以販售廉價觀光紀念品等方式維生。

在「一帶一路」倡議框架下，中國資金被用來在甘比亞擴展魚粉事業。報告指出，2017年，中國取消甘比亞1400萬美元債務，並投入3300萬美元為當地「建設」農漁業，包括興建生產魚粉的3座魚類加工廠，其中尤以「金領」（Golden Lead）最具代表性。根據政府及企業宣傳，「金領」將創造就業機會，為當地打造魚市場，造橋鋪路。

但根據「非法海洋計畫」的報告，中方不僅至今未兌現承諾，還製造大量污染，居民也成了為中資及腐敗政商共犯結構服務的工具。

「金領」距海岸僅一公里，緊鄰波隆芬約（Bolong Fenyo）生態保護區。早在2017年開始營運不久，「金領」的魚粉工廠就排放化學物質，造成生態區內動植物大量死亡。

在被裁處2萬5000美元象徵性罰款後，「金領」改經由非法興建的地下排水管，將金屬廢料直接排入海洋：大量死亡的魚群、龜類、鯨豚被沖上岸；來自魚粉工廠及岸上動物屍體的濃重惡臭一旦沾染衣物，就怎樣也洗不掉。

2018年，約150名當地居民憤而持鐵鏟等工具破壞「金領」的地下排放管線。不過，在甘比亞政府允許下，「金領」不僅重新鋪設了管線，還插上中國國旗。

報導指出，甘比亞居民希望政府依法制裁發生在自家海域的非法濫捕行為，但政府缺乏必要的政治意志、資金，以及監控與執法能力。總部設在美國的非營利組織「海洋守護者協會」（Sea Shepherd Conservation Society）因此介入，與甘比亞相關單位合作巡邏海域並登船檢查。2019年8月，爾比納就參與了一次海上執法行動。

當時他和包括8名甘比亞員警的其他人，一同登上由中國「青島唐風遠洋漁業」使用的「魯嶗遠漁010」拖網漁船。其船長是中國人，漁工則有4名甘比亞及35名塞內加爾人。船上的衛生及勞動條件惡劣，蟑螂四竄，地面上還有被踩爛的魚肉。幾名漁工擠在悶熱、高度不足以讓人坐直的狹小空間睡覺。其中一人說：「我們被像狗一樣對待。」

隨後幾個星期，「海洋守護者協會」與甘比亞相關單位又合作扣留了13艘有違法捕撈行為的外籍工業級船隻，其中以中國籍為多數。不過，相較於可預期的龐大利潤，5000至1萬5000美元不等的罰金恐不足以嚇阻非法濫捕。

另一方面，魚粉工廠並未給本地人帶來財富。報告指出，魚粉製程高度自動化，對人力需求不大，產量卻非常驚人。以大廠「金領」為例，只要在線上隨時維持12名人力，一天就能有20至40個貨櫃的產量，每個貨櫃可裝400袋各50公斤重的魚粉。

此外，甘比亞許多漁民為了儘快拿到錢，願賤價向「金領」出售漁獲；原本靠販售漁產維生的甘比亞當地民眾，面對強大外國資本、毫無競爭力。

有些漁民用簍子把魚運到金領工廠換取金錢，但一名當地人告訴爾比納：「這不是我們要的就業。他們（中國人）把我們當驢子、猴子用。」

魚販西塞（Abdul Sisai）說，製做魚粉的主要原料鯡魚20年前數量之多，在魚市場是免費奉送給客人的東西，但如今多數本地民眾已經買不起。