Alexa
  1. 首頁
  2. 環境生態

冷空氣挾沙塵報到 北台灣氣溫驟降10度 空品一片橘紅燈

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/21 11:06
圖片取自環保署空氣品質監測網。

圖片取自環保署空氣品質監測網。

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）中央氣象局表示，今（21）日清晨起受鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部比昨天驟降10度左右。另外，環保署表示，今深夜起東北風挾帶中國沙塵移入台灣，除了東北部，明天其餘地區空氣品質指標為橘色提醒到紅色警示等級。

氣象局表示，今日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣明顯轉冷，高溫僅18至20度，比昨天驟降10度左右。

其他地區白天高溫略降，中部及花蓮約23至27度，南部及臺東28、29度，隨著冷空氣南下各地越晚越冷，入夜後中部以北及東北部低溫下探13至15度，其他地區17至19度，沿海空曠地區或近山區的平地可能更低一些。

降雨方面，今日北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

另外，依據空氣品質監測網，今日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，白天北部地區擴散條件轉好，但下風處南部地區及中部近山區，污染物仍易累積；雲嘉南沿海地區午後風速較強，可能引發揚塵現象影響空氣品質及能見度。

到了深夜起至明(22)日東北風挾帶中國沙塵移入台灣，污染物由北往南傳輸，全台污染物濃度易上升；南部地區位於下風處，擴散條件較差，須留意污染物累積。花東空品區為「普通」等級；宜蘭、北部、竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級，短時間可能達紅色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」等級。

環保署提醒民眾應注意防範，尤其是敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，應減少戶外劇烈活動機會，出門記得配戴口罩防護。
空氣品質
中國沙塵

相關新聞

26日空品拉警報！ 101大樓消失在霧霾中 南台灣越晚越糟
26日空品拉警報！ 101大樓消失在霧霾中 南台灣越晚越糟
2021/02/26 11:17
連日空品每況愈下 21日桃彰雲金7測站空氣品質亮紅燈
連日空品每況愈下 21日桃彰雲金7測站空氣品質亮紅燈
2021/02/21 11:42
急凍12度 ！這天短暫回暖後又將變冷　今明污染物南下 南台灣空品「紅色警示」
急凍12度 ！這天短暫回暖後又將變冷　今明污染物南下 南台灣空品「紅色警示」
2020/12/14 11:24
總獎金10萬元！環保署徵選台灣「室內空氣品質自主管理標章」
總獎金10萬元！環保署徵選台灣「室內空氣品質自主管理標章」
2020/09/14 14:16
【連續稽查】台灣電力公司啟動中火2號機「燃煤發電」 台中市府: 最高裁罰2千萬
【連續稽查】台灣電力公司啟動中火2號機「燃煤發電」 台中市府: 最高裁罰2千萬
2020/06/27 17:47