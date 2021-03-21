冷空氣挾沙塵報到 北台灣氣溫驟降10度 空品一片橘紅燈

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中央氣象局表示，今（21）日清晨起受鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部比昨天驟降10度左右。另外，環保署表示，今深夜起東北風挾帶中國沙塵移入台灣，除了東北部，明天其餘地區空氣品質指標為橘色提醒到紅色警示等級。

氣象局表示，今日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣明顯轉冷，高溫僅18至20度，比昨天驟降10度左右。

其他地區白天高溫略降，中部及花蓮約23至27度，南部及臺東28、29度，隨著冷空氣南下各地越晚越冷，入夜後中部以北及東北部低溫下探13至15度，其他地區17至19度，沿海空曠地區或近山區的平地可能更低一些。

降雨方面，今日北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

另外，依據空氣品質監測網，今日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，白天北部地區擴散條件轉好，但下風處南部地區及中部近山區，污染物仍易累積；雲嘉南沿海地區午後風速較強，可能引發揚塵現象影響空氣品質及能見度。

到了深夜起至明(22)日東北風挾帶中國沙塵移入台灣，污染物由北往南傳輸，全台污染物濃度易上升；南部地區位於下風處，擴散條件較差，須留意污染物累積。花東空品區為「普通」等級；宜蘭、北部、竹苗及中部空品區為「橘色提醒」等級，短時間可能達紅色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「紅色警示」等級。

環保署提醒民眾應注意防範，尤其是敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，應減少戶外劇烈活動機會，出門記得配戴口罩防護。