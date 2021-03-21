史上首例！東京奧運不開放海外觀眾入境觀賽 觀光損失約400億元

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）考量到全球新冠疫情持續升溫及出現變種病毒等情況，2020日本東京奧運及帕運組織委員會拍板決定，不接受海外觀眾入境觀賽，也將是奧運史上首例；至於以日本境內人士為主的進場觀眾人數上限，最快4月上旬將做出決定。

日本東京奧運及帕運組委會20日於線上舉行5方會談，出席人士包括國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）、東京都知事小池百合子、日本東京奧運暨帕運擔當大臣丸川珠代、東奧暨帕運組織委員會主席橋本聖子，及國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯（Andrew Parsons）等。

日本「日刊體育」報導，5方會談達成協議，基於全球疫情尚未平息，及出現變種病毒等情況，決定不接受海外觀眾入境觀賽。目前東奧及帕運的一般觀眾，暫訂僅限居住在日本境內的人士。

路透社報導，目前已知奧運約賣出60萬張門票，組委會表示，已購票的民眾可辦理退票。

巴赫和帕森斯說，我們必須做出重要且困難決定，大家也許被迫要做出某種程度的犧牲，必須讓大家接受跟過去的奧運與帕運大會有所不同，「特別是必須保障運動員及日本國民的安全與健康，同時讓大會得以成功舉辦」。希望大家都能理解，「因為安全第一，必須獲得大家理解」。

「體育報知」報導，原本預估東奧可以吸引海外約100萬名觀光客入境，如今不開放海外觀光客，將重創日本觀光及餐飲業界。

中央社引述「日本經濟新聞」報導，第一生命經濟研究所首席經濟分析師永濱利廣表示，排除海外人士觀賽，若以過去海外訪日觀光客的消費額等估算，損失額約1500億日圓（約新台幣392億元）。

組委會接下來就是要設定日本境內觀眾入場上限，預料4月上旬將做出決定，原則上將準用日本境內職業賽事規定的觀眾入場限制。

不過，巴赫日前曾表達希望延後到5月、6月再做判斷，做出最後決定的時間點將成未來焦點。