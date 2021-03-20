【更新】日本宮城外海傳規模7.2強震　一度發布海嘯警報

更新時間: 2021-03-20 19:21

首次發稿: 2021-03-20 17:55

地震發生後新幹線暫時停駛，宮城縣仙台市的民眾排隊改搭計程車（美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本時間今天(3/20) 下午6時9分（台灣時間下午5時9分）宮城縣外海觀測到規模7.2強震，最大震度5強。日本氣象廳對宮城縣發布海嘯警報。

中央社報導，這場地震的震央在宮城縣外海，地震深度60公里。宮城縣的北部、南部、中部觀測到震度5強。氣象廳對宮城縣發佈海嘯警報，預估海嘯高度1公尺。

不過根據美聯社報導，這項海嘯警報在發布90分鐘後已經取消。

日本放送協會（NHK）報導，地震造成宮城縣氣仙沼市左右搖晃時間持續約30秒，強烈搖晃幾乎讓人無法站立。當地時間今天傍晚6時15分，宮城縣栗原市有約200戶停電。

JR東日本公司表示，東北新幹線列車在地震後已暫時停駛，正在進行安全確認。

東京電力公司也表示，正在確認福島第一核電廠及第二核電廠，是否有因為這起地震發生異常。

日本宮城外海傳規模7.2強震 發布海嘯警報