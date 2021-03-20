Alexa
  1. 首頁
  2. 國際

【更新】日本宮城外海傳規模7.2強震　一度發布海嘯警報

日本氣象廳一度對宮城縣發佈海嘯警報，預估海嘯高度1公尺。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/20 17:55
圖/日本氣象廳

圖/日本氣象廳

更新時間: 2021-03-20 19:21

首次發稿: 2021-03-20 17:55

【更新】日本宮城外海傳規模7.2強震　一度發布海嘯警報地震發生後新幹線暫時停駛宮城縣仙台市的民眾排隊改搭計程車（美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）日本時間今天(3/20) 下午6時9分（台灣時間下午5時9分）宮城縣外海觀測到規模7.2強震，最大震度5強。日本氣象廳對宮城縣發布海嘯警報。

中央社報導，這場地震的震央在宮城縣外海，地震深度60公里。宮城縣的北部、南部、中部觀測到震度5強。氣象廳對宮城縣發佈海嘯警報，預估海嘯高度1公尺。

不過根據美聯社報導，這項海嘯警報在發布90分鐘後已經取消。

日本放送協會（NHK）報導，地震造成宮城縣氣仙沼市左右搖晃時間持續約30秒，強烈搖晃幾乎讓人無法站立。當地時間今天傍晚6時15分，宮城縣栗原市有約200戶停電。

JR東日本公司表示，東北新幹線列車在地震後已暫時停駛，正在進行安全確認。

東京電力公司也表示，正在確認福島第一核電廠及第二核電廠，是否有因為這起地震發生異常。

日本宮城外海傳規模7.2強震　發布海嘯警報
日本
宮城縣
地震
海嘯
新幹線

相關新聞

奈良美智特展南台灣檔期揭曉！台北場周末2000人到訪　周邊商品秒殺補貨中
奈良美智特展南台灣檔期揭曉！台北場周末2000人到訪　周邊商品秒殺補貨中
2021/03/15 16:40
日本長野乘鞍岳雪崩波及5人　1重傷2輕傷
日本長野乘鞍岳雪崩波及5人　1重傷2輕傷
2021/03/14 21:00
外交交手第一回合 北韓給美國軟釘子
外交交手第一回合 北韓給美國軟釘子
2021/03/14 10:02
【311福島核災十年】重建未完、禁地依舊 驚心數字回顧災情
【311福島核災十年】重建未完、禁地依舊 驚心數字回顧災情
2021/03/11 14:49
【日本311十週年】蔡英文兩大理由 強調「重啟核四絕非選項」
【日本311十週年】蔡英文兩大理由 強調「重啟核四絕非選項」
2021/03/10 20:29