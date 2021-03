美中阿拉斯加會談落幕•拜登總統:「我為國務卿感到驕傲」 台灣學者：兩強展開新型對抗

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)拜登政府上台後的首場美中高層會談落幕,過程中雙方罕見在鏡頭前針鋒相對。國內學者認為,美中都因內政外交因素而有不能向對方示弱的壓力,這次對話絕非雙邊關係和緩的契機,兩強已進入新型對抗關係。

白宮副新聞秘書尚皮耶美東時間19日談到美中高層18日的言詞交鋒時表示,了解誇大的外交辭令常是針對中國國內聽眾,不會因此停止與中國進行對話。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)與白宮國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)18日在阿拉斯加州安克拉治市(Anchorage),與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和中國外交部長王毅,展開兩天3輪的會談。這是拜登(Joe Biden)上任後,美中高層首次舉行面對面會談。雙方除各表立場外,更罕見在鏡頭前脣槍舌劍。

對於這場美中高層會談,台灣智庫執行委員賴怡忠今天(3/20) 表示,華府藉此對盟邦及中國喊話,強調美國不會背棄盟友;中國則對內釋出不會接受美方期待及要求的訊息,並對外強調今後沒有中國同意,不可能由美國說了算。他認為,北京也藉機對美國盟邦嗆聲,「我們連你的老大都不怕」。

賴怡忠觀察,中國在會談中直接攻擊美國民主制度,就意識形態及政治價值與美國直球對決,兩強已進入新型對抗關係。

淡江大學國際事務學院院長王高成則說,外交政策畢竟有慣性,中國還未即時調整於川普時期的戰狼式外交作風。

王高成表示,拜登對中政策表面上看起來軟,其實更硬,拜登在不少場合上對北京多有批評,且美國在這場會談前動作頻頻,如布林肯點名24位中港官員損害香港自治,使北京認為有必要在會談上反擊。

政治大學外交系教授盧業中表示,美中都因內政外交因素而有不能向對方示弱的壓力。拜登政府面臨國內族裔衝突,對中政策更要守住,不能失分;中國一方面得處理香港情勢,一方面則避免予外界被美國牽著鼻子走的觀感。

中央社引述盧業中說,美中緊張已上升至中共中央外事辦的層次,恐怕只剩習近平能出面緩頰,未來可關注習近平與拜登是否通電,為美中互動原則定錨。

賴怡忠認為,這次的對話絕非雙邊關係和緩的契機,中國將突破第一島鏈,與美國直接較量,未來從東海、台海至南海恐怕衝突不斷。

盧業中觀察,布林肯開場提及台灣,代表台灣已是與印太地區深切相關的重要議題,不再是川普時期的制中籌碼。

美中外交高層18日首度會晤,雙方出現激烈的言詞交鋒。美國總統拜登19日被問到對此事的看法時表示,他為國務卿布林肯感到驕傲。

拜登19日在離開白宮,準備搭機前往喬治亞州與當地亞裔社群領袖會晤前,被媒體問到對此的看法時表示,「我為國務卿 (布林肯) 感到驕傲」("I'm very proud of the secretary of state")。

布林肯18日在首輪會談時,羅列美方對中方的不滿,包括網攻、打壓新疆、香港與台灣,稱這些行為「威脅到維持全球穩定的法治基礎」。

楊潔篪隨後以長達16分鐘的聲明回擊表示,美國才應檢討自己的種族問題,停止向全球吹捧美國民主,「美國既不能代表國際輿論,也不能代表西方」,還譏美國才是真正的「網攻冠軍」。

這場會談當地時間19日上午舉行第3輪,也是最後一輪會議。不過美國官員日前表示,會後不會發表聯合聲明。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在中方代表離去後向媒體坦言,美方打從一開始就知道美中在多項領域立場南轅北轍,「包括中國對新疆、香港、西藏與台灣所採取的種種行動,以及透過網路進行駭客攻擊......因此當我們明確且直接提起那些議題,中方防禦性的回應,也就不令人意外了」。

"We certainly know and knew going in that there are a number of areas where we are fundamentally at odds, including China's actions in Xinjinag, with regard to Hong Kong, Tibet, increasingly Taiwan, as well as actions it is taking in cyberspace," Blinken said, speaking to reporters with Sullivan after the last session of talks wrapped on Friday.

"It's no surprise that when we raised those issues clearly and directly, we got a defensive response. But we were also able to have a very candid conversation over these many hours on an expansive agenda."

(CNN)