美中阿拉斯加會談落幕•拜登總統:「我為國務卿感到驕傲」 台灣學者：兩強展開新型對抗

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）拜登政府上台後的首場美中高層會談落幕，過程中雙方罕見在鏡頭前針鋒相對。國內學者認為，美中都因內政外交因素而有不能向對方示弱的壓力，這次對話絕非雙邊關係和緩的契機，兩強已進入新型對抗關係。

白宮副新聞秘書尚皮耶美東時間19日談到美中高層18日的言詞交鋒時表示，了解誇大的外交辭令常是針對中國國內聽眾，不會因此停止與中國進行對話。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日在阿拉斯加州安克拉治市（Anchorage），與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和中國外交部長王毅，展開兩天3輪的會談。這是拜登（Joe Biden）上任後，美中高層首次舉行面對面會談。雙方除各表立場外，更罕見在鏡頭前脣槍舌劍。

台灣學者觀點

對於這場美中高層會談，台灣智庫執行委員賴怡忠今天(3/20) 表示，華府藉此對盟邦及中國喊話，強調美國不會背棄盟友；中國則對內釋出不會接受美方期待及要求的訊息，並對外強調今後沒有中國同意，不可能由美國說了算。他認為，北京也藉機對美國盟邦嗆聲，「我們連你的老大都不怕」。

賴怡忠觀察，中國在會談中直接攻擊美國民主制度，就意識形態及政治價值與美國直球對決，兩強已進入新型對抗關係。

淡江大學國際事務學院院長王高成則說，外交政策畢竟有慣性，中國還未即時調整於川普時期的戰狼式外交作風。

王高成表示，拜登對中政策表面上看起來軟，其實更硬，拜登在不少場合上對北京多有批評，且美國在這場會談前動作頻頻，如布林肯點名24位中港官員損害香港自治，使北京認為有必要在會談上反擊。

政治大學外交系教授盧業中表示，美中都因內政外交因素而有不能向對方示弱的壓力。拜登政府面臨國內族裔衝突，對中政策更要守住，不能失分；中國一方面得處理香港情勢，一方面則避免予外界被美國牽著鼻子走的觀感。

中央社引述盧業中說，美中緊張已上升至中共中央外事辦的層次，恐怕只剩習近平能出面緩頰，未來可關注習近平與拜登是否通電，為美中互動原則定錨。

台灣應如何解讀 美中高層會晤結果

賴怡忠認為，這次的對話絕非雙邊關係和緩的契機，中國將突破第一島鏈，與美國直接較量，未來從東海、台海至南海恐怕衝突不斷。

盧業中觀察，布林肯開場提及台灣，代表台灣已是與印太地區深切相關的重要議題，不再是川普時期的制中籌碼。

拜登總統:「我為國務卿感到驕傲」

美中外交高層18日首度會晤，雙方出現激烈的言詞交鋒。美國總統拜登19日被問到對此事的看法時表示，他為國務卿布林肯感到驕傲。

拜登19日在離開白宮，準備搭機前往喬治亞州與當地亞裔社群領袖會晤前，被媒體問到對此的看法時表示，「我為國務卿 (布林肯) 感到驕傲」("I'm very proud of the secretary of state")。

布林肯18日在首輪會談時，羅列美方對中方的不滿，包括網攻、打壓新疆、香港與台灣，稱這些行為「威脅到維持全球穩定的法治基礎」。

楊潔篪隨後以長達16分鐘的聲明回擊表示，美國才應檢討自己的種族問題，停止向全球吹捧美國民主，「美國既不能代表國際輿論，也不能代表西方」，還譏美國才是真正的「網攻冠軍」。

這場會談當地時間19日上午舉行第3輪，也是最後一輪會議。不過美國官員日前表示，會後不會發表聯合聲明。

美國務卿布林肯: 中國防禦性的回應

不令人意外

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在中方代表離去後向媒體坦言，美方打從一開始就知道美中在多項領域立場南轅北轍，「包括中國對新疆、香港、西藏與台灣所採取的種種行動，以及透過網路進行駭客攻擊......因此當我們明確且直接提起那些議題，中方防禦性的回應，也就不令人意外了」。

"We certainly know and knew going in that there are a number of areas where we are fundamentally at odds, including China's actions in Xinjinag, with regard to Hong Kong, Tibet, increasingly Taiwan, as well as actions it is taking in cyberspace," Blinken said, speaking to reporters with Sullivan after the last session of talks wrapped on Friday. "It's no surprise that when we raised those issues clearly and directly, we got a defensive response. But we were also able to have a very candid conversation over these many hours on an expansive agenda." (CNN)

白宮: 中國誇大的外交辭令

常是針對中國國內聽眾

白宮副新聞秘書卡琳尚皮耶美東時間19日談到美中高層18日的言詞交鋒時表示，他們了解中方誇大的外交辭令常是針對國內聽眾，不會因此停止與中國進行對話。

首輪會談前，原本該是禮貌性的公開、簡短開場白，卻演變成超過1小時、雙方在鏡頭前脣槍舌劍的罕見場面。

卡琳尚皮耶（Karine Jean-Pierre）19日在空軍一號上被媒體問到此事時表示，美方代表團前往安克拉治市意在闡明與北京往來的原則、利益與價值觀，「我們知道誇大的外交辭令通常是針對國內聽眾，這是他們希望傳達給中國國內聽眾的訊息」，但美國代表團仍會繼續既定的議題。

Knowing that exaggerated diplomatic presentations often are aimed at a domestic audience — this is the message that they want their domestic audience to cover — but we understand the U.S. delegation is continuing with our agenda while we’re there. (The White House)

美中第3輪也是最後一輪會談阿拉斯加當地時間19日上午如期進行，尚皮耶表示，會利用剩餘時間私下向中方官員傳遞和在公共場合一樣的訊息。她也引用蘇利文18日在首輪會談開始前的談話指出，美方「不尋求衝突，但歡迎激烈競爭，我們將會一直力挺我方原則、我國人民，以及我國的盟友。」

尚皮耶並表示，不會讓另一方的戲劇性行為「停止我們在阿拉斯加所做的事，亦即闡明我們的原則與期望，並與中國進行艱難且早期的對話」。她坦言，過程艱辛並不容易，但美方準備與中國進行坦率交談。

中國官媒: 中共的制度 是

「不可觸碰的紅線」

另一方面，根據中央社報導，中國20日上午發布美中高層會後新聞稿，強調中共執政地位和制度安全是「不可觸碰的紅線」，並重申對台灣、香港、新疆、西藏等議題立場，要求美方不得干涉。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）於當地時間19日在阿拉斯加州（Alaska）安克拉治市（Anchorage）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅進行第3輪、也是最後一輪會談。

中國官媒新華社於北京時間20日上午發布會後新聞稿稱，雙方圍繞各自內外政策、中美關係以及共同關心的重大國際地區問題進行「坦誠、深入、長時間、建設性的溝通」。雙方認為對話是及時的、有益的，加深了相互理解。

新聞稿首先強調，「中國共產黨的執政地位和制度安全不容損害，這是不可觸碰的紅線」，並表示中國無意干涉美國的政治制度，無意挑戰或取代美國地位和影響；美方應當正確看待中國的政治制度和發展道路，正確看待中方一系列大政方針，正確看待中國對世界的影響。

新聞稿還提到，「台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益，沒有任何妥協退讓餘地」。

新聞稿表示，中美關係的本質是互利共贏而不是零和博弈。兩國並不必然相互構成威脅，差異分歧並不構成中美對抗的理由，雙方都無法承受衝突對抗的後果。同時，中方也敦促美方消除上屆政府對中錯誤政策影響，同時避免製造新的問題。

新聞稿最後提到，雙方同意按照兩國元首2月11日通話精神，保持對話溝通，開展互利合作，防止誤解誤判，避免衝突對抗，推動中美關係健康穩定發展。同時，雙方都希望繼續這種「高層戰略溝通」，並表示將圍繞20國集團（G20）、亞太經濟合作會議（APEC）等多邊活動加強協調磋商。

紐約時報報導，美中高層阿拉斯加會談火藥味十足，當地時間19日在未突破僵局的情況下落幕。這場對話凸顯兩國不信任感加深、多項議題立場分歧，將牽動未來多年的世局。