台灣3/20新增1例自印尼境外移入COVID19病例　累計確診1005例

3/20記者會由指揮中心羅一鈞副組長主持 (中央社檔案照) 3/20記者會由指揮中心羅一鈞副組長主持 (中央社檔案照)

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增1例境外移入COVID-19確定病例(案1006)，為印尼籍20多歲男性漁工，今(2021)年3月5日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境迄今並無症狀。個案入境後至集中檢疫所檢疫，3月18日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。



指揮中心表示，衛生單位已掌握個案接觸者共11人，為一同入境之同行者，其中1人為3月19日公布之確診個案(案1005)，餘10人檢驗結果均為陰性，且接觸期間均有適當防護，列自主健康管理。



指揮中心統計，截至目前國內累計 1,005例確診，分別為889例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、961人解除隔離、34人住院隔離中。

羅一鈞在今天(3/20)記者會中也提到，因大霧關係，班機取消, 連江縣仍無法配送疫苗。除此之外全台以及金門、澎湖的56家醫院，已在19日中午左右收到配送得疫苗。