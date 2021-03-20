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美國總統拜登連三摔引外界關心　白宮曝現況揭露原因

美國總統拜登19日搭乘空軍一號（Air Force One）前往亞特蘭大訪問，登機前忽然踉蹌摔跤，白宮曝現況。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/20 12:13
美國總統拜登19日搭乘空軍一號（Air Force One）前往亞特蘭大訪問，登機前忽然踉蹌摔跤(圖/美聯社)

美國總統拜登19日搭乘空軍一號（Air Force One）前往亞特蘭大訪問，登機前忽然踉蹌摔跤(圖/美聯社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 美國總統拜登19日搭乘空軍一號（Air Force One）前往亞特蘭大訪問，登機前忽然踉蹌摔跤，白宮曝現況。

綜合媒體報導，拜登週五和副總統賀錦麗前往喬治亞州會晤亞裔美國領袖，因先前造成8人喪命震驚社會的槍擊案件，其中不幸離世的6人均為亞洲女子。

從NBC New York 執行製作人傑西·漢密爾頓(Jesse Hamilton)在Twitter上發布的影片中可見，現年78歲的拜登在空軍一號登機樓梯上抓著右手扶梯，不慎絆倒後迅速爬起來，但接著摔得更嚴重以左手撐地起來，之後幾乎左邊身體快要貼地絆倒，雖然拜登起身後走完樓梯並轉向眾人敬禮致意才步入空軍一號，但身體狀況引人擔憂。

白宮副新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）針對拜登登機絆倒一事回應媒體，「拜登很好，那時候風很大，她自己都快從樓梯上跌下來。」

(來源/@JesseJHamilton, Twitter)
白宮
美國總統
拜登
摔跤

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