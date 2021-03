美國總統拜登連三摔引外界關心　白宮曝現況揭露原因

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 美國總統拜登19日搭乘空軍一號(Air Force One)前往亞特蘭大訪問,登機前忽然踉蹌摔跤,白宮曝現況。

綜合媒體報導,拜登週五和副總統賀錦麗前往喬治亞州會晤亞裔美國領袖,因先前造成8人喪命震驚社會的槍擊案件,其中不幸離世的6人均為亞洲女子。

從NBC New York 執行製作人傑西·漢密爾頓(Jesse Hamilton)在Twitter上發布的影片中可見,現年78歲的拜登在空軍一號登機樓梯上抓著右手扶梯,不慎絆倒後迅速爬起來,但接著摔得更嚴重以左手撐地起來,之後幾乎左邊身體快要貼地絆倒,雖然拜登起身後走完樓梯並轉向眾人敬禮致意才步入空軍一號,但身體狀況引人擔憂。

白宮副新聞秘書尚皮耶(Karine Jean-Pierre)針對拜登登機絆倒一事回應媒體,「拜登很好,那時候風很大,她自己都快從樓梯上跌下來。」

President Biden trips going up the stairs to Air Force One... before heading to Atlanta. #potus @POTUS @NBCNewYork pic.twitter.com/g63lXLWOcd