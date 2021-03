最新世界快樂報告視台灣為中國一省　駐紐約代表處抗議：令人無法接受！

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 台灣在近日發布的2021世界快樂報告中被視為「中國的一省」,引發駐紐約代表處抗議,「令人無法接受」。

今日(20)適逢國際快樂日(International Day of Happiness),日前公布的2021世界快樂報告卻讓人快樂不起,該份報導中台灣名列第24名,但在列表上台灣卻被視為「中國的一省」(Province of China),引發駐紐約代表處抗議。

該份指標參考蓋洛普(Gallup)全球民意調查,台灣較去年進步一名,原因來自於政府及人民對抗新冠肺炎病毒(COVID-19)有成,而中國在該報告中的世界排名則為84。

世界快樂報告出爐!台灣較去年進步排名第24 台灣人愛大笑散發正能量

駐紐約辦事處透過社群媒體推特(Twitter)回覆由聯合國資助的「永續發展解決方案網路」推文,「台灣就是台灣,我們國家的名字在這份報告中是錯誤的也令人無法接受」。

辦事處強調,台灣的生活品質建立在蓬勃的民主及受保護的人權上,跟中國相差甚遠,將台灣列在中國下抹煞台灣人的努力。

#Taiwan is Taiwan. The name used for our country in this report is false & unacceptable. Our quality of life is based on a vibrant democracy where freedom & human rights are upheld & protected, unlike in China. Listing Taiwan under China takes away the work of the Taiwanese ppl.