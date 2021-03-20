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最新世界快樂報告視台灣為中國一省　駐紐約代表處抗議：令人無法接受！

台灣在近日發布的2021世界快樂報告中被視為「中國的一省」，引發駐紐約代表處抗議，「令人無法接受」。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/20 11:27
2021世界快樂報告台灣排名第24名(圖擷取自<a href="https://happiness-report.s3.amazonaws.com/2021/Appendix1WHR2021C2.pdf" target="_blank">官網</a>)

2021世界快樂報告台灣排名第24名(圖擷取自官網)

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 台灣在近日發布的2021世界快樂報告中被視為「中國的一省」，引發駐紐約代表處抗議，「令人無法接受」。

今日(20)適逢國際快樂日(International Day of Happiness)，日前公布的2021世界快樂報告卻讓人快樂不起，該份報導中台灣名列第24名，但在列表上台灣卻被視為「中國的一省」（Province of China），引發駐紐約代表處抗議。

該份指標參考蓋洛普（Gallup）全球民意調查，台灣較去年進步一名，原因來自於政府及人民對抗新冠肺炎病毒（COVID-19）有成，而中國在該報告中的世界排名則為84。

世界快樂報告出爐！台灣較去年進步排名第24　台灣人愛大笑散發正能量

駐紐約辦事處透過社群媒體推特（Twitter）回覆由聯合國資助的「永續發展解決方案網路」推文，「台灣就是台灣，我們國家的名字在這份報告中是錯誤的也令人無法接受」。

辦事處強調，台灣的生活品質建立在蓬勃的民主及受保護的人權上，跟中國相差甚遠，將台灣列在中國下抹煞台灣人的努力。
國際快樂日
世界快樂報告
駐紐約代表處
聯合國

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