世界快樂報告出爐！台灣較去年進步排名第24　台灣人愛大笑散發正能量

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 台灣在2021世界快樂報告中排名第24名，較去年進步一名，為歷年表現最佳，再度蟬聯東亞最快樂國家。

2021世界快樂報告於3月18日發布，由聯合國資助的「永續發展解決方案網路」（SDSN）所發表，台灣並非聯合國會員國，報告在台灣後面加註「中國的一省」（Province of China）。

報告透過預期健康壽命、社會支持、自由度等類別評分，台灣共獲6584分，在149個國家與地區名列第24，蟬聯東亞最快樂國家。

該年報告指出，前8名都是歐洲國家，第一名為芬蘭、依序是丹麥、瑞士、冰島，中國位居第84。最不快樂國家則為阿富汗，倒數第二名及第三名國家分別為非洲的辛巴威、盧安達。

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其中，台灣在正面影響（Positive Affect）類別中排名13，打敗荷蘭、丹麥及瑞典，表現出色，其檢視標準為一天當中大笑、感到享受及快樂程度。

2021年版報告作者群表示，嘗試理解疫情對民眾身心健康的影響深具挑戰。他們發現，解釋各地染疫死亡率不一的最重要因素是民眾互信及對政府的信心。



2021世界快樂報告台灣排名第24名(圖擷取自官網)