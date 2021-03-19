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台灣行政院：經專家會議同意　行政院長蘇貞昌、願率先施打AZ疫苗

行政院發言人羅秉成19日晚間表示，蘇貞昌已對外多次宣示，「疫苗不夠我不搶，沒人敢打我先打」，態度非常明確清楚，至於施打時間由指揮中心安排。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2021/03/19 20:53
圖為立法院會16日邀請行政院長蘇貞昌（中）率各部會官員包括衛福部長陳時中（左）等人列席施政總質詢。中央社

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）疫情指揮中心指揮官陳時中今天（3/19) 晚間宣布，經專家評估，AZ疫苗接種後，可預防武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）感染以及感染後重症風險，認為大於副作用風險，決議3月22日開打。

陳時中表示，專家並建議由蘇貞昌或他本人帶頭開打。專家認為，民眾對於疫苗仍有遲疑狀況，所以建議由他或行政院長帶頭施打比較好，但這只是建議，尚未定案。

陳時中在記者會上表示，他向來都願意帶頭施打任何疫苗。稍後行政院發言人羅秉成表示，行政院長蘇貞昌認為應讓國人對進口疫苗更有信心，願主動率先施打AZ疫苗；經專家會議同意後，蘇貞昌會率先施打AZ疫苗，施打時間由指揮中心安排。

中央社引述行政院發言人羅秉成晚間表示，蘇貞昌已對外多次宣示，「疫苗不夠我不搶，沒人敢打我先打」，態度非常明確清楚；而且，只要是進口的疫苗都會經過政府檢驗，以確保其安全性。

羅秉成說，蘇貞昌認為應該讓國人對於進口疫苗更有信心，因此表示願主動率先施打AZ疫苗，但仍請指揮中心專家進行專業評估；經專家會議同意後，蘇貞昌會率先施打AZ疫苗，施打時間由指揮中心安排。

台灣行政院：經專家會議同意　行政院長蘇貞昌、願率先施打AZ疫苗
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