塑膠寶寶 研究：塑膠微粒可從母體進入胎兒器官

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）塑膠對地球的衝擊持續跌破世人眼鏡，最新研究顯示，塑膠微粒可迅速從老鼠母體進入胎兒的多個器官，這是第一次透過活體哺乳類動物實驗證明，胎盤無法阻擋塑膠侵入。

衛報報導，美國羅格斯大學（Rutgers University）進行的研究發現，實驗母鼠肺部的塑膠微粒，很快便會進入胎兒的心臟、腦、肺部、肝腎等器官。此外，這些暴露於塑膠威脅的胎兒，在妊娠期增加的體重也較正常胎兒少得多。

去年12月發布的一項研究，首度在人類胎盤發現塑膠微粒，學界震驚不已，如今這項實驗可說是驗證了此一說法。日前也有一份研究，將女性生產後捐贈的胎盤拿來實驗，發現聚苯乙烯珠（polystyrene beads，一種微小填充塑料）的確可穿透胎盤障壁（placental barrier）。

塑膠微粒汙染已可上山下海，從全球第一高峰喜馬拉雅山聖母峰到最深處的馬里亞納海溝，都有其蹤影。世人也早已知悉，這類塑膠會透過飲水、食物，甚至呼吸進入人體。

目前尚不清楚塑膠微粒對人體的實質危害，但科學家呼籲正視此問題，尤其是生長中的胎兒與嬰兒，畢竟塑膠中的化學物質，對發育絕對有長期負面影響。

不過，都柏林聖三一大學（Trinity College Dublin）教授John Boland提到，研究結果雖值得參考，卻不應過度解讀，畢竟實驗中所使用的塑膠微粒為球狀，但現實場域卻多為不規雪片狀，而形狀的確會影響塑膠與其所在環境的互動模式。

延伸閱讀：

地球已無淨土？ 塑膠微粒成功攻頂聖母峰