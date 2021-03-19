台灣證交所：本週發行量加權股價指數跌幅約為1.14%

根據臺灣證券交易所統計，110年3月19日發行量加權股價指數收盤為16,070.24點，較上週(110年3月12日)的16,255.18點下跌184.94點，跌幅約為1.14%，台灣50指數收盤為13,196.11點，較上週的13,496.22點下跌300.11點，跌幅約為2.22%，寶島股價指數收盤為18,331.82點，較上週的18,492.61點下跌160.79點，跌幅約為0.87%。產業別指數方面，漲幅以航運類指數上漲5.52%為最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌5.46%為最大，未含金融類指數下跌168.11點，跌幅約為1.17%，未含電子類指數下跌184.03點，跌幅約為1.11%，未含金融電子類指數下跌174.33點，跌幅約為1.23%。

本週集中交易市場總成交金額為1兆6,065.22億元，全體上市股票成交金額為1兆5,403.64億元，股票成交量週轉率為3.76%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，半導體類5,725.87億元，占全體上市股票交易金額37.17%

第二名，電子零組件類1,681.17億元，占全體上市股票交易金額10.91%

第三名，光電類1,388.35億元，占全體上市股票交易金額9.01%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類14.94%

第二名，光電類10.80%

第三名，電子零組件類8.22%

累計今年年初開盤迄今共47個交易日，集中市場總成交金額為16兆3,688.12億元，市場日平均成交金額為3,482.73億元，股票成交量週轉率為36.81%，股票日平均成交量週轉率為0.78%。

2021年3月19日全體上市公司市場總值為新台幣49兆24.03億元，較上週(2021年3月12日)市值49兆5,622.22億元減少5,598.19億元，減幅約為1.13﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)