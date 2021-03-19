中華電信2021智慧城市展　六大應用虛實齊發

中華電信自今年農曆年後，首次以虛(線上+遊戲)、實(實體)聯 合方式參與「2021智慧城市展」，結合中華電信5G+ IOT+ AI的技術能量，開發各項產業智慧應用服務場景， 以中華電信海外銷售與服務能量及與全球電信業者、OTT、 台商企業豐厚的合作經驗， 將各項智慧應用輸出至海外提供給台商及當地企業， 並與海外各地電信業者合作落地提供多項應用服務， 共同開展國際市場。

有別以往，中華電信在今年智慧城市實體展會上開設一個『 海外輸出展區』，以資通訊先進技術為基礎、智慧城市治理為核心， 攜手台灣優秀軟硬體合作夥伴勾勒出六大未來全球應用趨勢，包括： (1)具無線通訊、智慧照明、環境感測、 緊急呼救及汽機車充電等多模組化的智慧桿；(2)以人為中心， 提升問診、治療、照護及癒後關懷等體驗的智慧醫療應用；(3)自 動監控農地空氣及溫溼度等多維指標， 掌握作物最佳生長藍圖的智慧農業物聯網；(4)線上會員官網經營 結合線下新零售終端的全方位開店智慧流通方案；(5) AI影像辨識、追蹤及安全分析的智慧安防及(6)快速完成全球部 署及專業託管的全球雲網融合服務等。 現場將展示海內外智慧城市治理、 警政治安防護及提昇種植業產量等跨國輸出的案例應用。

中華電信長期致力全球布局與海外市場經營， 除了協助台商及客戶於全球市場打拼外，並藉由在越南、新加坡、 印尼及泰國的子公司與當地合資公司服務為基礎， 結合國內外軟體與硬體設備商， 推出符合當地政府或城市所需的智慧應用解決方案； 目前已陸續在泰國、 菲律賓與印尼整備提供智慧解決方案及導入方案技術，以結合5G創 新應用新能力與智慧生活應用軟實力， 中華電信期待在未來可提供更多國內智慧應用服務， 並與更多優秀的國內外廠商聯手全球佈局，壯大與擴充國家隊能量， 前進全球市場。