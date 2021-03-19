新北學習共同體10年有成 透視課堂讓師生一起創造教與學的精彩

照片來源：新北市教育局提供
照片來源：新北市教育局提供
2021新北市學習共同體學校共識營今(19)日在秀山國小熱情展開，以「可視化的課堂教學實踐」開啟這學期凝聚共識的核心概念。教育局期待教師透過共學建立堅強的夥伴關係，相互透視課堂，看老師的教、學生的學，一起創造教與學的精彩。
新北推動學習共同體從101學年度開始有29所學校加入，到109學年度已有88所學校937個基地班，即將邁入第十年。透過共識營的舉辦，凝聚學習共同體學校的學習共識，做為推動主軸和相互學習的基礎。今年打破以往教學實踐的分享方式，改以「可視化的課堂教學實踐」方式，分小組5堂40分鐘完整的日本國中小數學、國語及社會課，再進行小組協同討論，進入深化學生學習經驗的層次。
共識營由秀山國小張文斌校長進行專題講座，引用紐西蘭學者約翰哈蒂的說法解釋「可視化學習」，強調過去課堂教學實踐的報告多以PPT、照片來討論，看不到真實教學課堂中的多樣複雜性。「可視化」是學習共同體重要的教學實踐概念，無論是整節教學錄影重放或課堂真實觀課，開放課堂讓願意的人一起進來參與討論真實教學的狀態。講座中以日本金山駿太老師的四年級數學課例，和大家一起探討教師的課程設計如何引動學生不同面向的學習。
自強國小許以平校長下午在教學實踐工作坊，進一步詮釋「可視化的課堂教學實踐」表示，公開授課影片紀錄是一個視角，與會的每一位夥伴觀課後會產生自己的內在詮釋。接著大家一起分享激盪，最後揉合的想法，會激盪出超乎想像的學習，這就是學習共同體的威力，學習建立在每一個人的思考貢獻，我們今日的討論如此，學生們在課堂上也應當是如此」。
參加學員金龍國小楊晏菁主任興奮地表示，在工作坊大家一起觀看脇坂老師五年級社會課的影片，老師用心對學生發言的精要板書記錄，由學生細微動作表情觀察到因為被理解而產生的正能量情感交流，「如果每個人都被視為共同體的一份子，學生的學習熱情被鼓舞，課堂上都會是美好的情感聯結。」
教育局表示，新北市推動學習共同體十年有成，從不斷創新的討論議題展現各級學校致力推動學習共同體，共同關注課堂教學與翻轉學習的使命與熱情。除落實課堂中民主性、公共性與卓越性的理念外，紮實的備觀議課，讓教師們建立同僚性、透過教學對話進行教師專業成長，讓老師成為反思的教學實踐家，創造課堂最美麗的學習風景。