新北學習共同體10年有成 透視課堂讓師生一起創造教與學的精彩

2021新北市學習共同體學校共識營今(19)日在 秀山國小熱情展開，以「可視化的課堂教學實踐」 開啟這學期凝聚共識的核心概念。 教育局期待教師透過共學建立堅強的夥伴關係，相互透視課堂， 看老師的教、學生的學，一起創造教與學的精彩。

新北推動學習共同體從101學年度開始有29所學校加入，到10 9學年度已有88所學校937個基地班，即將邁入第十年。 透過共識營的舉辦，凝聚學習共同體學校的學習共識， 做為推動主軸和相互學習的基礎。 今年打破以往教學實踐的分享方式，改以「可視化的課堂教學實踐」 方式，分小組5堂40分鐘完整的日本國中小數學、國語及社會課， 再進行小組協同討論，進入深化學生學習經驗的層次。

共識營由秀山國小張文斌校長進行專題講座， 引用紐西蘭學者約翰哈蒂的說法解釋「可視化學習」， 強調過去課堂教學實踐的報告多以PPT、照片來討論， 看不到真實教學課堂中的多樣複雜性。「可視化」 是學習共同體重要的教學實踐概念， 無論是整節教學錄影重放或課堂真實觀課， 開放課堂讓願意的人一起進來參與討論真實教學的狀態。 講座中以日本金山駿太老師的四年級數學課例， 和大家一起探討教師的課程設計如何引動學生不同面向的學習。

自強國小許以平校長下午在教學實踐工作坊，進一步詮釋「 可視化的課堂教學實踐」表示，公開授課影片紀錄是一個視角， 與會的每一位夥伴觀課後會產生自己的內在詮釋。 接著大家一起分享激盪，最後揉合的想法， 會激盪出超乎想像的學習，這就是學習共同體的威力， 學習建立在每一個人的思考貢獻，我們今日的討論如此， 學生們在課堂上也應當是如此」。

參加學員金龍國小楊晏菁主任興奮地表示， 在工作坊大家一起觀看脇坂老師五年級社會課的影片， 老師用心對學生發言的精要板書記錄， 由學生細微動作表情觀察到因為被理解而產生的正能量情感交流，「 如果每個人都被視為共同體的一份子，學生的學習熱情被鼓舞， 課堂上都會是美好的情感聯結。」

教育局表示，新北市推動學習共同體十年有成， 從不斷創新的討論議題展現各級學校致力推動學習共同體， 共同關注課堂教學與翻轉學習的使命與熱情。除落實課堂中民主性、 公共性與卓越性的理念外，紮實的備觀議課，讓教師們建立同僚性、 透過教學對話進行教師專業成長，讓老師成為反思的教學實踐家， 創造課堂最美麗的學習風景。