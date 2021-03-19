「下一個世代的全民美術館」 新北市立美術館快節奏「倡議」免費講座開跑！

以「全民美術館」為宗旨的新北市立美術館， 籌建期間致力於藝術能量的交流相聚，今(110)年首次舉辦「《 藝熠新北》鶯歌藝術城‧藝術家有約」系列講座活動， 第一場講座活動將於3月27日在鶯歌陶作坊泊茶院舉辦，自3月起 至9月共計有11場次，期待藝文同好們在2021年勾勒並想像下 一個世代美術館的樣貌。

本系列講座是一場以新北藝術發展為主題的「倡議」活動， 每場次力邀3至6位藝術及設計相關領域的講者， 各自從其專業視角與寶貴經驗出發，不同於一般制式講座， 每位講者統一用20張投影片，每張投影片20秒，在約7分鐘的時 間內，感受飽滿的視覺效果及輕快、簡潔明瞭的陳述， 向參與民眾分享新時代的藝術文化及新北美學。

3月27日講座活動首日以「下一個世代的全民美術館」為題， 第一場次特別邀請到新北市立美術館籌備處主任陳春美、 東吳大學社會學系副教授劉維公及胡氏藝術執行長胡朝聖， 第二場次邀請亞洲文化協會台灣基金會執行長張元茜、 前臺北市立美術館館長黃海鳴及朱銘美術館館長賴素鈴等藝文界人士 ，提出他們對視覺藝術及文化政策精闢的見解與建言。

誠摯邀請任何關心藝術文化、新北市與鶯歌發展的民眾報名參加， 搶先接收第一手藝文新知與城市治理思維， 與美學愛好者一同相聚鶯歌，在3/27、5/15、6/5、7/ 3、8/14、9/4的週六13:30及14:40來場豐富精彩 的藝文饗宴。首日講座活動報名請至https://reurl. cc/AgjgoY，更多講座活動訊息請上新北市立美術館官網h ttps://www.ntmoa.tw/及臉書粉絲專頁查詢。