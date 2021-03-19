沒有鮭魚 但有煙燻牛肉 銀髮俱樂部異業結盟開出三丘咖啡館

新北市推動「里里銀髮俱樂部」， 繼在公寓大廈設立之後，也採取異業結盟的方式， 利用隱身在社區的咖啡館，闢建合作據點， 以提供社區長輩就近休閒娛樂、精進學習、健康促進和相互陪伴等， 首座三丘咖啡館銀髮俱樂部就位在三重區新北高中正對面三賢街10 3號。

三丘咖啡館由中華全人運動照護管理協會所經營， 理事長蕭淑萍表示，該協會原來在台北市服務，因應業務擴展， 跨河到新北市設立據點，原是提供大小朋友早餐組合， 也有專供長輩的長久組合餐，或是年輕人的經典組合餐， 採平價實惠，各組合餐均在百元以下，「雖然沒有鮭魚， 但有煙燻牛肉起司可頌，和熔岩花生脆雞堡。」

蕭淑萍表示， 在與市府合作設立社區照顧關懷據點和銀髮俱樂部之後， 每周一至五均有排定課程， 像周一有預防延緩失智失能的腦適能運動，週二有美麗纏繞畫， 周三有智慧手機教學，週四有園藝治療，週五有初階日文班， 每班招生15人，除了利用咖啡館空間， 也有借用社區的體能教室和活動空間。

本身就讀國立台北護理健康大學運動保健研究所的蕭淑萍說， 協會有多位運動指導員和園藝治療師、芳療師， 除了在俱樂部內教導銀髮長輩體適能活動和各項課程外， 也會將體適能檢測導入照顧據點， 並培訓更多佈老志工和動健康種子老師，結合市府推動的共融公園， 一起打造全齡適宜的健康生活。

新北市政府社會局長張錦麗率團隊參觀三丘咖啡館銀髮俱樂部實際運 作，看到一群長輩正跟著老師手作蝶谷巴特花瓶， 利用色彩繽紛的紙圖案剪黏背膠，再利用吹風機熱風烘乾， 即成獨一無二的作品，長輩都覺得很有成就。

張錦麗表示，侯友宜市長推動「里里銀髮俱樂部」， 要在全市29區1,032里設立，目前全市已設置916處， 仍在加緊佈建，除了與宮廟、教會、公寓大廈管委會合作之外， 另委託社團法人台灣防暴聯盟進行據點的輔導與培力， 並尋求異業結盟，像是長輩常去的咖啡廳， 若能在裡面增加健康促進、運動養生、休閒娛樂等課程， 就能鼓勵銀髮長輩走出家門，促進社會參與。