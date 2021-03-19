迎接中華職棒新球季開打 富邦悍將悠遊聯名卡推超強優惠

照片來源：富邦金融控股提供
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中華職棒2021新球季開打，富邦悍將棒球隊將於今(19)日晚間迎來主場首戰，為了號召球迷在新球季為富邦悍將隊加油打氣，台北富邦銀行特別針對富邦悍將悠遊聯名卡推出超強優惠，即日起，只要持富邦悍將悠遊聯名卡在悍將主場現場購買平日內野球票，可享「買一送一」超強優惠，購買周邊商品也有最低8折起的有感折扣，讓悍將球迷樂翻天！
北富銀表示，富邦悍將悠遊聯名卡以富邦悍將棒球隊的球迷為主要消費客群，卡友不僅可以用優惠價購買門票和周邊商品，還能以紅利積點兌換富邦悍將棒球隊限量好禮，同時北富銀也持續與飯店、旅遊、外送業者合作推出專屬優惠，希望一卡滿足觀看球賽的各種需求，十分受球迷歡迎。今年以來，市場上許多信用卡的權益都大幅縮水，富邦悍將悠遊聯名卡為了捍衛球迷用卡體驗，優惠不減反增，不僅維持預售票平日5折、假日9折權益，更開放現場可刷卡購票並享有平日買一送一回饋，希望號召更多球迷呼朋引伴到現場觀賽，欣賞富邦悍將球員的精彩球技!
北富銀也從卡友消費分析中發現，隨著國內新冠肺炎疫情控制穩定，進場觀賽的人數已逐步回溫，且場外購買周邊商品的熱情一如往昔，忠誠球迷平均每月在周邊商品上的消費維持約新台幣1,500元的水準，尤其球季開打前更有顯著提升，展現出周邊商品對球迷的強大吸引力。看到卡友的消費需要，富邦悍將悠遊聯名卡今年也特別加大周邊商品折扣力度，只要持卡於富邦悍將主場商品專賣店購買周邊商品，且出示當年度有效之指定悍將家族會員卡，最高可享8折優惠，讓球迷輕鬆把喜愛的周邊商品帶回家！
此外，富邦悍將悠遊聯名卡自即日起至110/6/30也推出全新的新戶刷卡禮，新戶申辦正卡並於核卡後30天內刷卡消費達標，即可獲贈獨家為富邦悍將悠遊聯名卡新戶設計的「富邦悍將運動手提包」，不僅外型簡潔大方、實用性十足，更重要的是只送不賣，別具紀念意義，支持富邦悍將棒球隊的球迷不妨把握機會盡速申辦！活動詳情可參閱官方網站:https://www.fubon.com/banking/personal/credit_card/all_card/fubonguardians/fubonguardians.htm
※謹慎理財信用無價，循環年利率1.68~15%。