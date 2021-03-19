迎接中華職棒新球季開打 富邦悍將悠遊聯名卡推超強優惠

中華職棒2021新球季開打，富邦悍將棒球隊將於今(19)日晚 間迎來主場首戰，為了號召球迷在新球季為富邦悍將隊加油打氣， 台北富邦銀行特別針對富邦悍將悠遊聯名卡推出超強優惠，即日起， 只要持富邦悍將悠遊聯名卡在悍將主場現場購買平日內野球票， 可享「買一送一」超強優惠，購買周邊商品也有最低8折起的有感折 扣，讓悍將球迷樂翻天！

北富銀表示， 富邦悍將悠遊聯名卡以富邦悍將棒球隊的球迷為主要消費客群， 卡友不僅可以用優惠價購買門票和周邊商品， 還能以紅利積點兌換富邦悍將棒球隊限量好禮， 同時北富銀也持續與飯店、旅遊、外送業者合作推出專屬優惠， 希望一卡滿足觀看球賽的各種需求，十分受球迷歡迎。今年以來， 市場上許多信用卡的權益都大幅縮水， 富邦悍將悠遊聯名卡為了捍衛球迷用卡體驗，優惠不減反增， 不僅維持預售票平日5折、假日9折權益， 更開放現場可刷卡購票並享有平日買一送一回饋， 希望號召更多球迷呼朋引伴到現場觀賽， 欣賞富邦悍將球員的精彩球技!

北富銀也從卡友消費分析中發現，隨著國內新冠肺炎疫情控制穩定， 進場觀賽的人數已逐步回溫，且場外購買周邊商品的熱情一如往昔， 忠誠球迷平均每月在周邊商品上的消費維持約新台幣1,500元的 水準，尤其球季開打前更有顯著提升， 展現出周邊商品對球迷的強大吸引力。看到卡友的消費需要， 富邦悍將悠遊聯名卡今年也特別加大周邊商品折扣力度， 只要持卡於富邦悍將主場商品專賣店購買周邊商品， 且出示當年度有效之指定悍將家族會員卡，最高可享8折優惠， 讓球迷輕鬆把喜愛的周邊商品帶回家！

此外，富邦悍將悠遊聯名卡自即日起至110/6/30也推出全新 的新戶刷卡禮，新戶申辦正卡並於核卡後30天內刷卡消費達標， 即可獲贈獨家為富邦悍將悠遊聯名卡新戶設計的「 富邦悍將運動手提包」，不僅外型簡潔大方、實用性十足， 更重要的是只送不賣，別具紀念意義， 支持富邦悍將棒球隊的球迷不妨把握機會盡速申辦！ 活動詳情可參閱官方網站:https://www.fubon.com/banking/ personal/credit_card/all_card/ fubonguardians/fubonguardians. htm

※謹慎理財信用無價，循環年利率1.68~15%。