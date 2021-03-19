【快訊】陳時中宣布台灣專家會議共識: 牛津AZ疫苗3/22如期開打　接受賀爾蒙治療或服避孕藥之女性暫緩施打

陳時中（中）19日出席國衛院記者會時坦言，原本他已參加高端疫苗臨床試驗，不料評估做完了，AZ疫苗竟在 3/3 當天到貨，該打哪支疫苗令他... 陳時中（中）19日出席國衛院記者會時坦言，原本他已參加高端疫苗臨床試驗，不料評估做完了，AZ疫苗竟在 3/3 當天到貨，該打哪支疫苗令他兩難。中央社

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更新時間: 2021-03-19 19:21

首次發稿: 2021-03-19 17:35

牛津AZ疫苗下周一前配送台灣57院所 陳時中19日晚「專家會議後」正式宣布: 3/22如期開打

指揮中心3.19晚間7時召開記者會, 宣布AZ疫苗3/22開打 (記者會直播截圖)

圖/衛福部

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣指揮中心晚間7時召開記者會，指揮官陳時中宣布，經過「專家會議」評估後達成共識，認為施打疫苗的效益遠高於發生不良反應的風險, 因此建議台灣在3/22如期開打AZ疫苗! 建議民眾接種前應與醫師討論評估相關風險後再接種。

陳時中也強調, 他願意帶頭接受AZ疫苗施打。

專家會議代表李秉穎教授在記者會中說明，根據歐盟調查資料，因為打AZ疫苗出現血栓現象者，發生率遠低於一般情況下發生血栓的人，以科學證據來說，證明血栓與AZ疫苗發生無直接關聯，因此建議台灣醫護可正常施打AZ疫苗。

不過值得注意的是, 一種罕見的瀰漫性血管凝固DIC (DIC，Disseminated Intravascular Coagulation) 雖然發生個案不若發生血栓的人數, 且多發生於55歲以下的女性, 因此儘管DIC與AZ疫苗之間的直接關聯仍待驗證, 但台灣專家小組建議, 現階段接受賀爾蒙治療或是正在服用避孕藥的女性 (首批為醫護人員) , 暫緩施打AZ疫苗。

未來這項針對上述女性的建議, 仍會根據最新資訊, 進行滾動式檢討。

李秉穎教授同時在記者會指出，根據會議結論, AZ疫苗將會加註警語，提醒接受注射者若在14天內出現呼吸困難、胸痛、腹痛、皮膚自發性瘀青......等疑似血栓現象者(如上表) , 應即刻就醫。

今天稍早媒體已經報導, AZ疫苗最快22日在全台57家醫院開打，以北市9家最多，其次為台中市6家、桃園市5家，另有9縣市僅有1家。知情人士透露，指揮中心對疫苗高規格管理，醫院須設特別門診施打疫苗。

首批AZ疫苗19日上午陸續配送至全台57家醫療院所。台大、新光、桃園醫院等多家醫院已收到疫苗。食藥署人員確認疫苗批號、數量及冷鏈無誤後，拆開疫苗包裝檢查外觀。上圖為新光醫院19日收到的AZ疫苗。（新光醫院提供/中央社）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天(19日) 說，牛津AZ疫苗22日前配送完，下午5時專家會議討論安全問題、接種族群及是否增加警語等，會議結束後他舉行記者會公布開打日期。

首批AZ疫苗上午陸續配送到全台灣57家醫療院所，各醫院安排接種計畫，待指揮中心一聲令下就能開打。

陳時中下午出席國家衛生研究院記者會時表示，專家會議將檢視AZ疫苗在各國發生的不良事件報告，據歐洲聯盟藥品管理局（EMA）最新公布報告，認定AZ疫苗與血栓事件無直接關係，原本暫停接種的德國、法國、義大利及西班牙等將陸續恢復施打。

他說，傍晚會議將研判血栓事件是否有人種差異、是否有特別敏感族群及疫苗是否要新增警語等。

陳時中表示，會後記者會將說明接種時程，目前各界都已做好準備，只待專家點頭就開打。

首批牛津AZ疫苗今天(19日) 開始配送至全台57家做為接種據點的醫療院所，指揮中心發言人莊人祥今天表示，AZ疫苗首波將配送4萬4450劑，截至中午前已送抵全台以及金門、澎湖的56家醫院，僅剩連江縣因天候因素暫未收到。

首批牛津AZ疫苗3月3日自韓國運抵台灣，歷經2週檢驗封緘，衛生福利部食品藥物管理署18日正式放行，19日開始逐步配送至全台57家醫療院所，最快22日開始接種。

莊人祥解釋，指揮中心主要根據各醫院調查的醫事人員接種人數作為疫苗分配依據，配送數量會比可能接種人數再多一點點。

他說，後續接種時會要求醫事人員施打前不可有任何疑似症狀，所有人都要落實實名制，第一天接種可能分為上午及下午場，上午由接種的醫院自行施打，下午則開放鄰近醫院醫事人員接種。

至於AZ疫苗安全性疑慮，莊人祥說，指揮中心19日傍晚5時將召開專家會議，討論歐洲藥品局（EMA）最新公布的評估報告，該報告針對英國、歐洲地區施打2000 萬劑AZ疫苗後出現的血栓事件進行回顧。

莊人祥指出，該報告指出，目前仍認為疫苗帶來的益處仍大於可能副作用帶來的風險，接種後不僅沒有增加血栓風險，也沒有特別批號的疫苗和血栓事件有關，專家會議將針對這些事件進行討論，了解台灣接種後是否有特別需要注意的狀況與族群，進行風險與利益分析，以及討論是否加註警語等。

指揮中心發言人莊人祥表示，首波配送4萬4500劑，截至中午僅剩連江縣因天候因素尚未送到，其餘56間醫院均已收到疫苗，分配時以各專責醫院回報的第1、2 級風險等級擬接種人數做為依據，凡是願意接種人數超過500人的醫院，就有較高機會納入合約醫院。中央社引述知情人士透露，

57家醫療院所 遍布全台各縣市

其中以台北市9家最多，

其次依序為台中市6 家，桃園市5家，

新北市、新竹縣、台南市、高雄市各有4家，

宜蘭、花蓮、新竹市、彰化縣、屏東縣、南投縣各有2家，

基隆市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台東縣以及連江縣、金門縣、澎湖縣都只有1家。

知情人士表示，由於疫苗取得不易，指揮中心採高規格管理，全程以溫控專車及保冷裝置配送，並要求醫院要有專層或專櫃的獨立冷藏，同時也要加派人力點收、管控疫苗，不僅接種前須確認疫苗有無外觀異常、不溶的顆粒，減少或破損都必須拍照後立刻回報衛生局，毀損疫苗也將面臨賠償問題。

知情人士表示，未來開打後，各醫院必須特別設立疫苗接種門診，接種前除了要確認沒有對疫苗成分過敏，也沒有發燒或急性感染症狀，經醫師評估狀態適合才可接種，接種後將拿到黃色的「接種紀錄卡」記錄接種廠牌、日期以及接種的醫師姓名，健保卡上也會貼上紫色的「疫苗註記貼紙」。

此外，知情人士指出，考量疫苗接種可能衍生出人事、營運等費用，指揮中心將提供地方政府新台幣1.47 億元補助，協助購置攝氏零下20度冷凍設備並補助人事等費用支出。