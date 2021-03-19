【新冠肺炎】19日新增菲3美1巴拉圭1印尼1移入 台灣累計確診數破千

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（19）日公布國內新增６例境外移入新冠肺炎（COVID-19）病例，累計確診數因此破千。19日境外移入案例有三例來自菲律賓，一例來自美國，一例來自巴拉圭，及一例來自印尼。

指揮中心表示，案1000為菲律賓籍30多歲男性，2月28日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，期間並無症狀。個案自述其在菲律賓之同住家人2月底於當地確診，自主健康管理期間由公司安排於3月17日進行自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列接觸者共6人，其中2人列居家隔離，4人因均著適當防護，列自主健康管理。

另外兩名菲律賓境外移入案例（案1001、案1002）為女性移工，3月4日來台工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月17日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。2名個案入境並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

至於來自美國的境外移入案例（案1003）為美國籍50多歲女性，今年1月14日曾在美國確診染疫，2月7日隨家人來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，2月22日檢疫期滿後與家人至其他旅館居住。個案入境至今並無症狀，因預定返回美國，3月17日至醫院自費採檢，於今日確診。個案接觸者共13人，其中12人為個案家人及友人，列居家隔離；1人為旅館工作人員，列自主健康管理。

指揮中心指出，案1004為巴拉圭籍20多歲男性，今年1月16日曾在巴拉圭確診染疫，3月4日自巴拉圭經巴西至杜拜轉機來台就學，3月5日入境臺灣，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月6日進行專案採檢，結果為陰性，3月18日接受檢疫期滿前採檢，因檢出陽性於今日確診。案1005為印尼籍20多歲男性漁工，今年3月5日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，3月18日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。

來自巴西與印尼的兩個案入境並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計有1004例確診，分別為888例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、959人解除隔離、35人住院隔離中。