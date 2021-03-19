【遊客請注意】台灣阿里山森林大火•天乾物燥滅火不易　台18線交通管制

嘉義縣達邦公路18日下午發生林班地火警，一路往上燃燒，燒到台18縣阿里山公路下方，消防車在阿里山公路上灌水滅火，阿里山公路68.7K到6... 嘉義縣達邦公路18日下午發生林班地火警，一路往上燃燒，燒到台18縣阿里山公路下方，消防車在阿里山公路上灌水滅火，阿里山公路68.7K到69.2K進行機動交通管制。（嘉義縣消防局提供）中央社

嘉義縣達邦公路18日下午發生林班地火警，嘉義縣消防局協助滅火，現場濃煙不斷。（嘉義縣消防局提供）中央社

延燒的火勢, 造成邊坡土石鬆動, 陸續產生落石。(阿里山國家森林遊樂區）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）嘉義縣達邦公路昨(3/18) 下午發生林班地火警，由於久旱乾燥，枯枝落葉多，滅火不易，目前已延燒到台18線（阿里山公路）下方邊坡，台18線68.7K到69.2K機動交通管制。

阿里山國家公園19日公告的交通管制如下

【公告】嘉義縣阿里山鄉福山古道封閉

台18線68K-700～69K-200從8：30起雙向管制。

因169線（達邦附近）28.5K上邊坡火警事件，

鄰近福山古道，福山古道今3/19日起暫時封閉。

請遊客特別注意喔～

行政院農業委員會林務局嘉義林區管理處副處長李定忠今(3/19) 表示，火警發生在達邦公路28.5K附近林班地，地面乾燥落葉多，加上芒草、竹林等助易燃物，火勢一時無法控制，18日下午2時左右燃燒至今，林管處與嘉義縣消防局等全力滅火。

交通部公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長蔡衛勇說，火勢一路往上燃燒到阿里山公路下方，配合消防人員滅火。

中央社引述消防局表示，昨下午1時58分獲報發生山林火警，派7車14人協助滅火，預估燃燒面積0.6公頃，林務局在達邦公路28k處成立前進指揮所，統籌相關事宜。

李定忠說，火場陡峭，滅火不易，已請內政部空中勤務總隊及陸軍航空特戰指揮部出動直升機空中灑水滅火，協助控制火勢不要延燒到阿里山公路及鄰近部落；起火原因還在調查。

嘉義林管處所轄大埔事業區第228、229林班18日的森林火災，目前仍延燒，造成邊坡土石鬆動，林管處莊姓課長19日遭落石擊中腹部送醫，幸無大礙，阿里山公路受火勢影響封閉。

公路總局第五區養護工程處表示，阿里山公路（台18線）68公里至69公里處，因森林火災已向公路上方邊坡延燒，造成邊坡零星落石不斷，因此，66公里至76公里處（石棹至十字路）路段於19日上午10時30分起封閉，預計晚上7時將視現場狀況決定是否重新開放。

林務局嘉義林區管理處副處長李定忠表示，時值阿里山花季期間，準備上山遊客眾多，籲請遊客改往其他遊憩地點，阿里山遊樂區欲下山遊客需從南投塔塔加方向下山，以免發生意外。

李定忠指出，森林火災往阿里山公路上方邊坡延燒，造成邊坡土石鬆動，邊坡零星落石不斷，在現場協助搶救的林管處莊姓課長不慎遭落石彈跳擊中腹部，立即送醫治療，意識清楚，無生命危險。

李定忠表示，大埔事業區第228、229林班，即阿里山公路69公里處附近下方，18日下午2時左右傳出森林火災，嘉義林管處、嘉義縣政府消防局、內政部空中勤務總隊聯合動員前往灌救，截至19日中午，大火仍在延燒。