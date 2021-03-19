奇美博物館母親節音樂會感謝溫柔母愛　台灣知名音樂家迷人法文樂章飄揚

台南奇美博物館「給母親的情書」音樂會將於5月8日及9日舉辦。(圖/奇美博物館) 台南奇美博物館「給母親的情書」音樂會將於5月8日及9日舉辦。(圖/奇美博物館)

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 母親節怎麼過？除了吃大餐、送禮物之外，也許可以來個不一樣的體驗！台南奇美博物館「給母親的情書」音樂會將於5月8日及9日舉辦，票券熱賣中！

奇美博物館去年起舉辦「奇美樂展」系列音樂會，主打悅耳動人、輕鬆親民的風格，一推出即獲得熱烈迴響，音樂會場場售罄。有感於民眾對於音樂會的喜愛，「奇美樂展」今年母親節假期特別推出「給母親的情書」音樂會，透過鋼琴三重奏與聲樂表演，帶來一連串經典知名的樂曲，包括旋律優美的室內樂小品、迷人高雅的法文歌曲與獨家改編的台灣民謠組曲等，曲目充滿對母親的思念、關懷與感謝。

音樂會邀請四位活躍樂壇國內知名音樂家，且皆是為孩子盡心付出的母親。「Trio Zilia鋼琴三重奏」由前NSO國家交響樂團首席李宜錦、大提琴副首席連亦先、紐約大都會歌劇院聲樂指導王佩瑤所組成，三人近年推廣兒童音樂教育不遺餘力，推出多場親子音樂會，廣受大小朋友的歡迎。

聲樂家黃莉錦為輕抒情女高音，曾獲法國馬賽第十屆聲樂國際大賽評審獎，近期也在高雄衛武營《茶花女》歌劇中擔綱主演，更是奇美藝術獎得主。四人首度以母親的角度演繹樂曲，更特別的是，每位音樂家都會分享自己對音樂的感受，希望帶給觀眾更多共鳴。

搭配演出的兩把大小提琴也是奇美博物館絕世不凡的珍藏。一把是世界公認最古老大提琴「查理九世」，為安德烈．阿瑪蒂於1566年所製作，琴身背後的皇室圖騰突顯其獨一無二，而厚實的琴音宏亮悠遠，即使在上千人的演出場地中仍能讓所有觀眾清晰聽見每個音符，君王般的強大氣勢唯有親臨現場才能完全感受。

另一把「姚阿幸－艾爾曼」小提琴，為史特拉底瓦里於1722年完成的爐火純青之作，細膩甜美的音色極具扣人心弦的魔力；此琴亦是奇美集團創辦人許文龍先生的兒時回憶，他小時候因緣際會聽到此琴琴音，從此深烙心中，成為日後起心動念蒐藏提琴的引子。

奇美樂展「給母親的情書」音樂會將於5/8（六）、5/9（日）14:30登場，票價為800、1000、1200元，今起（3/19）開始售票，更多資訊請上奇美博物館官網或OPENTIX購票系統。