放電孩子必去！台灣雲門草地派對主題：「動物」　律動、馬戲團、工作坊周末淡水登場

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 煩惱帶孩子去哪放電嗎？雲門劇場舉辦的草地派對包含馬戲團、律動、親子工作坊等有趣活動，並搭配美食餐車，將於這周末(20日及21日)淡水登場。

雲門劇場將2019年《金色草地音樂派對》擴大升級成《雲門劇場草地派對》，從早上11點至下午6點，活動範圍擴及占地1.5公頃的雲門劇場園區，活動包含親子律動、馬戲團演出、工作坊等，成為放風孩子的絕佳去處。

《雲門劇場草地派對》今年將舉辦三場，分別在3月、9月、11月舉辦，每場活動內容和主題皆有不同，適合各種年齡層，率先於明日登場的春季草地派對以「動物、親子」為主題貫穿。



雲門劇場(圖/雲門)

劇場內由Trio Zilia三重奏帶來《動物醫生的煩惱》家庭音樂會，三位音樂家媽咪將收服世界上最挑剔的小小觀眾，特別為3歲以上親子共賞設計的節目演出，演出票券於去（2020）年底一開賣即秒殺售罄。

戶外階梯廣場則邀請成軍10週年、征戰國內外藝術節的FOCA福爾摩沙馬戲團，演出經典街頭節目《拼圖》，演出者巧妙的利用木箱，以翻滾、倒立和疊羅漢等技巧，大展馬戲身手。

活動規畫一連串手作體驗與工作坊。2020年入圍台新藝術獎的圓劇團導演林正宗，利用生活日常的物件，透過馬戲雜耍的變形與組合，讓人人都能像馬戲藝術家一樣，擁有超現實的想像與發明；FOCA福爾摩沙馬戲團「安捏嘛係－馬戲體驗工作坊」，藉由雜耍中最基本、入門的項目「球」開始，解密馬戲表演者秘密。



飛人集社劇團「光盒作用」光影工作坊(圖/雲門)

遠眺山海河景的雲門日光平台，則由雲門舞蹈教室為3到8歲的孩童安排戶外親子律動派對；除了動動身體，偶戲劇團飛人集社也將帶來光影工作坊，藉由親子共同手作，讓家長與孩子一起製作行動皮影戲台．創造專屬角色，讓鞋盒搖身一變成為親子超親密光影小劇場，上演自己編創的奇幻戲碼。

此外，參與完各場午前至傍晚的豐富活動，全天候的過手職人市集與餐車服務能填飽身心靈。過手職人市集首度於雲門劇場呈現，並以「是野獸派創作啊！」為題。過手，是good soul的諧音，希望由到場設攤的職人們帶領民眾認識手作的美好。

「雲門劇場草地派對」詳情：https://www.cloudgate.org.tw/cgt/theater-event/617