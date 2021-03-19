中美高層會談阿拉斯加揭幕 首日氣氛火爆

（台灣英文新聞／李昱德綜合外電報導）拜登上任後第一次中國與美國正式的高層談話，昨(18)日於美國阿拉斯加州的安克拉治市正式展開，不過因為雙方在會議上互相攻擊、指控，造成場面十分尷尬，報導指中美關係的僵局在會議後，可能依然會持續下去。

BBC報導，本次會談中美雙方都派出高階級官員出席，美方由國務卿布林肯(Antony Blinken)和國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)做為代表，中方則派出資深外交官楊潔篪和外交部長王毅，可見對會談的重視。會議有媒體全程轉播，外界可以一窺全球兩大強權的討論過程。

然而，在開場談話中，布林肯直接拋出中國最具爭議性的議題，不只要求對新疆、香港與台灣問題做說明，還要中國解釋對美國進行的網路攻擊，以及對美國盟邦進行的經濟壓迫等，並表示中國這些行為已經嚴重威脅到國際局勢穩定。

中國隨後回擊，指控美國以軍事和經濟霸權壓迫其他國家、濫用國安理由阻礙正常貿易，並唆使其他國家攻擊中國，同時更諷刺美國高舉人權大旗，其實國內黑人權益已經來到歷史新低，正面臨被「屠殺」的危機，或許因為情緒激動，雙方也互相指責對方超過說好的2分鐘開場時間。

儘管場面看起來十分火爆，有資深官員認為，中國代表表現的像是來到戲台一樣，反應十分戲劇化，而美國也是如此，這些過度誇張的外交衝突表現，都是為了演給國內的民眾看而已，實際上的談話仍會照著計畫繼續走。

BBC分析指出，中美關係在川普執政期間已經跌到低點，中國期待藉由此次談話「重置」中美關係，而對拜登政權來說，這也是明示自己任內對中國政策態度的機會，因此這次會議十分重要，實際上的談話是否具建設性，仍需觀察後續發展。

對於美國務卿布林肯、白宮國安顧問蘇利文在阿拉斯加會談上提及台灣一事，外交部發言人歐江安19日回應，此次美中高層會晤前，美方已經向我方進行詳細的事前簡報，並承諾會後儘速向我方說明會談情形，展現對台美互信及關係友好緊密。外交部也誠摯感謝美方關注台灣議題並向中方表達立場。