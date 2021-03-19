設鬧鐘囉！雲門舞集台北首演票券秒殺　《十三聲》傳生猛加演好消息

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導) 雲門舞集經典舞作「十三聲」台灣巡演台北場將於4月17日加演，明日開放購票。藝術總監鄭宗龍說，今年演出是最理想版本。

台灣雲門舞集長年於國外演出，受到疫情影響取消法國、中國、美國等多國巡演，但舞團卻未止步，將重返家鄉帶來大獲好評的舞作「十三聲」，首先將於4月台北登場，然而票券於17日開賣立即引發搶購，並於一周內完售，現傳出加演的好消息，振奮不少失落的舞迷。

雲門舞集藝術總監鄭宗龍經典舞作《十三聲》，自2016年首演以來，迄今於國內外演出已逾80場。自2016年首演以來，《金融時報》（Financial Times）以「台灣夢（Taiwanese dreams）」為標題大篇幅報導，更獲法國媒體以「流暢的身體，永恆的傳奇」為題，盛讚舞作連結的台灣文化與記憶。

瑞典日報（Svenska Dagbladet）盛讚，打動人心的作品。舞作視覺驚人，就像刷子沾滿黑色墨水跳動，接著將紙浸入彩色，最後閃亮霓虹燈大膽襲來。

談及《十三聲》，鄭宗龍說，從母親那聽說60年代的艋舺街頭，有位賣藝的傳奇人物，人稱「十三聲」。他可以忽男忽女、幼聲老嗓，不管是古今佚事、流行俚俗，到他手裡都是眾人圍觀搶看的好戲。

鄭宗龍從童年記憶出發，攜手最佳拍檔音樂人林強，打造《十三聲》成為風俗民情的舞台，舞者吟唱、念咒、嘶吼演繹台灣庶民文化，呈現艋舺街市、廟宇間，地方色彩、信仰與社交祭儀。

鄭宗龍表示，身為編舞家，總希望作品能隨時間越發成熟，因此自2016年首演起，《十三聲》至少歷經七次更動調整，今年演出的版本將是最接近理想的狀態。

由於《十三聲》4月雲門劇場首演3場票券釋出後秒殺，雲門宣告，將在4月17日19:30加演一場，預計3月20日開賣加演場。

雲門透露，相較於其他大型劇院，雲門劇場的座位設計，讓每個售票座位與表演者更為靠近，增添劇場的親密性與沈浸感。演出後將加映「《十三聲》創作溯源」系列完整影片及精美海報收藏活動。

鄭宗龍將帶著《十三聲》4月11日、17日及18日淡水雲門劇場經典再現，陸續於5、6月巡迴桃園、台南、花蓮等七個城市，共計22場演出。此外，桃園、彰化員林、嘉義、台南、花蓮、屏東6城也將舉辦演後座談，由鄭宗龍親自與觀眾對話。

自3月26日起，鄭宗龍以「身體這艘船」系列講座，在桃園、彰化員林、嘉義、台南、花蓮和觀眾朋友們近距離分享關於生活、身體、創作及舞蹈的美好與挑戰。講座採報名制，座位有限，報名請上雲門官網。

詳情請前往雲門臉書查詢，或是點這搶票去。