〈時評〉新聞不是製造的 無中生有不道德

還記得2020年11月3日的美國總統選舉嗎？從選後的餘波盪漾，到川普正式離開白宮的那段日子裡，由美國主流媒體一面倒的相關報導與評論看，落敗的川普惡形惡狀、無理取鬧、拒絕認輸的負面形象印記是極其鮮明不堪的！

例如：華盛頓郵報在2021年1月9日（拜登於1月20日上任）的報導活靈活現指稱，企圖影響計票結果的川普，施壓要求喬治亞州選舉調查員華生女士「發現（選舉）詐欺」，並指假如她照做，就會成為「國家英雄」。華盛頓郵報開這一槍後，引發多家媒體一窩蜂跟進報導。

61天後（3月11日），在喬治亞州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）公開的川普去年12月與喬州最高選舉調查員的電話錄音顯示，川普是敦促當時調查柯比郡選票的華生，仔細檢查富爾頓郡的選票，並說，妳會「發現令人不敢相信的事情」，「當正確的答案水落石出，妳會受到稱讚」。同一天，華盛頓郵報發布更正啟事，坦承川普從未在電話中要求調查人員「發現（選舉）詐欺」；同樣報導該新聞的國家廣播公司、美聯社等新聞機構則在隨後的更正啟事中坦承引用錯誤。

華盛頓郵報的錯誤引述報導，是單純的無心之過？是在偏見之下、見獵心喜產生的偏差行為？還是根本就是惡劣地在存心製造假新聞？答案不管是何者，對無冕王的職業道德都已然造成傷害！

因為，新聞媒體對一則如假包換的新聞，固然有選擇性報導或選擇性不報導的權利，卻沒有無中生有、製造假新聞的權利（要表明立場顏色、黨同伐異，更是新聞評論而非新聞報導的事）！新聞的「真」，是不能妥協、不容踰越的紅線！新聞報導媒體如果成為假新聞共犯結構的溫床，甚至於就是假新聞製造中心，豈不是新聞報導，多少罪惡假汝之名以行了？

臉書全球計畫負責人湯瑪斯（Benny Thomas）日前表示：臉書目前的力量過大，需要政府出手介入！湯瑪斯並形容臉書執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）是古今第一位統治二十億人的帝王，也坦承臉書的演算法因為是由人類編寫，其實一直以來都存在「偏見」。湯瑪斯之言，是否能喚醒媒體巨鱷們的職業道德、社會責任與人類良心？

（作者為新竹教育大學退休副教授）