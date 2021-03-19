台灣「鮭魚之亂」傳千里 英美大媒怎麼看？

日本知名連鎖迴轉壽司店17、18日推出「愛的迴鮭，尋 人啟事」活動，姓名中有「鮭魚」同音同字就能享「全 桌免費」，同音也能享5折優惠，... 日本知名連鎖迴轉壽司店17、18日推出「愛的迴鮭，尋 人啟事」活動，姓名中有「鮭魚」同音同字就能享「全 桌免費」，同音也能享5折優惠，意外在六都吸引近百 人爭相改名「鮭魚」。圖為業者在高雄一家門市，17日 晚間民眾排隊等候用餐。 中央社記者董俊志攝 110年3月17日 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合外電報導）繼防疫成績亮眼登上國際主流新聞媒體版面後，台灣這回竟因「改名鮭魚」熱潮登上英國衛報、法新社、CNN、BBC、新加坡cna（亞洲新聞台），讓我們來看看大媒怎麼看？

台灣知名壽司連鎖店近日推出「手法特異」優惠活動，姓名中有「鮭魚」兩字或同音字可享同桌消費全免費或折扣優惠，國內也確實多人為此改名，根據新北市民政局統計，活動開跑迄18日下午已有逾70位新北市民改名。全台其它縣市也有同樣改名熱潮，媒體也紛報導民眾透過這樣的優惠大啖價值上千或上萬的免費壽司餐。

在台外國人對此現象表示不可思議，一位美籍華人告訴Taiwan News記者，在美國這樣的事不會發生，改名要跑多個公家單位，還要登報公告，「你絕對不會想這樣搞」，他笑稱，此事算是「凸顯了台灣戶政效率」。

不過，台灣內政部及各地戶政事務所人員可就很苦惱，改名一次規費只需新台幣80元，讓想利用改名優惠的民眾前仆後繼，因此內政部官員喊話民眾不要隨便改名「鮭魚」造成不必要的行政負擔（小編白話：不要浪費行政資源），呼籲民眾理性面對。

台灣的「鮭魚之亂」同時吸引全球大小新聞媒體報導，主流媒體包括英國衛報、法新社、CNN、新加坡cna（亞洲新聞台）都有關注。

亞洲新聞台18日報導，在逾百人「超乎尋常」改名鮭魚後，台灣內政部官員呼籲民眾不要為此隨意改名，造成戶政人員不必要的負擔，浪費行政資源。

美國CNN同日也引用台灣中央社新聞報導民眾「改名鮭魚」用優惠的事件，並提到台灣戶政改名三次為限，內政部官員呼籲民眾改名前「請三思」。

英國BBC也報導台灣民眾改名吃免費壽司的奇特現象，同樣提到內政部官員呼籲民眾改名「鮭魚」前要三思。

法新社18日推文報導台灣的「鮭魚之亂（Salmon Chaos）」，指台灣有數十人因此改名利用這項優惠壽司吃到飽。推文底下留言有外國網友認為實在太好笑，但也有人認為為此改名「很沒尊嚴」、「是窮人做的事」、「正常人不會做這樣的事去免費吃一餐」。