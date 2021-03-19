公民被引渡至美國 北韓憤與馬來西亞斷絕外交關係

北韓外交部今天在國家通訊社「北韓中央通信社（KCNA）」發布的聲明中表示，馬來西亞將一名北韓公民引渡到美國後，北韓將與馬國斷絕外交關係。



聲明中提到，3月17日馬來西亞當局「犯下不可饒恕的罪…強行將無辜的（北韓）公民遣送美國」。



聲明指出，北韓外交部「宣布全面終止與馬來西亞的外交關係」，並抨擊馬來西亞「屈服於美國壓力」而針對北韓所稱的「敵對行為」。



聲明形容這名未提到姓名的人士，是「在新加坡合法從事對外貿易活動」的人，堅稱指控他「涉及非法洗錢…是不實的」。



3月3日那天，北韓一名叫文哲明（Mun Chol Myong ）的男子，在馬來西亞最高法院敗訴，他將被引渡到美國面對洗錢罪名的指控。



文哲明和他的家人在東南亞國家馬來西亞居住已10 年，他因美國2019年曾要求引渡而被捕。



他在法庭上否認美國聯邦調查局（FBI）的指控，FBI稱文哲明是一名犯罪集團的首腦，這個組織因涉向北韓供應禁運品，並透過公司洗錢而觸法。



他面臨4項有關洗錢罪名和2項串謀洗錢罪名指控，他的律師聲稱會有這些指控，主要是與他在新加坡的工作有關。



目前還不確定文哲明被控提供的違禁品是什麼，但過去有一些例子是，新加坡的一些企業會餽贈好酒、名錶等奢侈品給北韓。



聯合國和美國等國家因為北韓武器發展計畫而對其實施全面制裁，部分奢侈品禁止出口到北韓是制裁的一部份。