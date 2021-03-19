牛津AZ疫苗血栓疑雲 歐盟掛保證卻有但書？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）在牛津阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗傳出零星血栓案例後，至少13國出於安全疑慮暫停施打，為了安撫民心，歐盟藥品管理局（EMA）展開調查，18日宣告AZ疫苗並無相關風險，安全有效。

路透報導，EMA的調查涵蓋了英國與歐洲30國共2,000萬名接種AZ疫苗之民眾，檢視了其中30件特殊血栓案例後，做出此一結論。EMA指出，AZ疫苗有助降低新冠肺炎（COVID-19）重症與死亡機率，好處優於可能的風險，不過仍不能排除其與腦部血栓的關聯。

根據美聯社，EMA雖表示血栓案例並無異常增加情況，但強調會持續關注兩種罕見的類型，包括18例腦靜脈竇血栓（cerebral venous thrombosis），以及7件多處血管出現血栓的案例。

報告指出，出現血栓者，多為55歲以下人士，女性占大多數。專家則呼籲，應研究特定族群是否較一般人更易於施打疫苗後出現罕見血栓。舉例而言，在COVID疫情爆發之前，腦部血栓多半是出現在服用避孕藥與有著若干慢性疾病患者的身上，對此EMA官員已承諾納入調查。

EMA為疫苗安全性背書後，德國、法國、義大利等歐洲多國都決定重啟接種工作。AZ疫苗是全球疫苗分配機制COVAX的主力，預計於未來數周爭取美國核准使用。目前美國採用的是輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）與嬌生（Johnson & Johnson.）疫苗。