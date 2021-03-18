網傳國安局竊聽公職人員 陳明通：中共針對他的認知作戰

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）這一兩個月來，網路上傳出「國安局違法監聽公職人員」等流言，對此國安局陳明通今（18）日駁斥相關謠言，指這是中共對準他而來的認知作戰。

總統府2月19日宣布人事異動，陳明通由陸委會主委轉任國安局長，而該局2月25日就發布新聞稿，就違法監聽相關傳聞予以澄清。中央社引述陳明通今日在立法院外交及國防委員會上的說法，這顯然是中共趁他新官上任而發動的認知作戰，針對意味相當濃厚。

根據國安局，有自稱任職該局的不明人士，透過假帳號在網路社群貼文、向媒體爆料，宣稱國安局對黨政公職與外交人員進行不法監聽。據調查，這類假消息早於去年就曾以假帳號在「香港討論區」等網路社群發布，假冒東歐人士的Anna Williams也同步在推特推文，內容破綻百出，充斥中國用語。

國安局示警，這類假消息企圖在台灣與友國、政府與人民、黨與黨之間製造對立，是典型的認知作戰樣態，國人務須當心，不可輕信。

無黨籍立委林昶佐呼籲，針對這類假消息，國安局應在澄清時公布傳播路徑，如中國微博等平台，以利民眾判斷。民進黨籍立委王定宇則認為，就此作戰模式，中共是發動端，那台灣內部恐怕有協作端，應掌握是否有協作者。