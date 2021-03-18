春漫飛驒 台北美福攜手日本高山貴牛

風光明媚的春季，萬物充滿活力與朝氣，台北美福大飯店的日籍料理長─湯本誠，將時令食材與擁有日本「冠軍和牛」稱號的飛驒牛結合，即日起至5月31日推出「春日限定 料理長特別推薦套餐」，每套3,600元+10%，遵循日人強調風物風味的傳統，將日本料理中「山、海、川」三大元素納入其中，飛驒牛肉則以涮涮鍋的形式，以清澈高湯涮出頂級和牛之豐潤鮮美。同時亦獻上飛驒牛壽喜燒雙人套餐，每套5,400元+10%。活動期間於美福食集購買飛驒牛肉產品，持消費發票前來餐廳即可享有限定飛驒牛餐點九折優惠，每日限量供應，詳情及訂位請洽02-7722-3393 晴山日本料理。

《高山貴牛 冠軍和牛》

日本岐阜縣飛驒區，受惠地處群山環繞之境，成就其空氣清新、水質純淨，無疑是培育牛隻的絕佳環境；然而並非每隻生長於岐阜的牛隻，皆可稱為「飛驒牛」，除了是在當地肥育生長14個月以上的黑毛和牛外，其可食用率和肉質等級，亦需經由飛驒牛品牌推進協議會確認並認可後，才能得此尊榮封號；飛驒牛肉曾連續三屆獲得「全國和牛能力共進會」最優秀食用牛肉獎，因此更有「冠軍和牛」的名號之稱，名聞遐邇卻罕見於市，皆因其每年僅有約一萬頭產量，絕妙滋味僅能悠悠地在饕客之間的流傳。飛驒牛相較於其他日本和牛，其肉味濃郁豐厚，肉質多汁鮮甜，油花分佈細緻均勻，不僅映入眼簾美不勝收，入口亦可一嚐肉韻香濃不膩口，無論是以刺身、燒烤或者是壽喜燒等不同方式進行烹調，都能呈現其不凡風味！

《晴山春宴 和牛絕韻》

日本是非常重視季節感的民族，強調自然鮮材，當時當令，隨著四季更迭變化是日本人生活美感的體現方式之一。晴山的日籍料理長─湯本誠秉持東瀛文化，強調季節更迭，結合日本岐阜縣的頂級飛驒牛肉推出「春日限定 料理長特別推薦套餐」，前菜以山藥、馬鈴薯與豆漿熬製的山芋源平豆腐，綴上甘甜的干貝與紅心蘿蔔細末，紅白相間狀似滿地落花，驚艷味蕾與視覺；接著以貴氣龍蝦手工捏製的龍蝦丸子，搭配清澈的柴魚高湯，海韻富足且暖人脾胃。

接續端上的「一之膳」集結日本料理的「山、海、川」元素，選用當令鮮魚所刃出的生魚片，襯上手工繁複的海帶芽奉書卷和涼拌春菊柳松菇，以及日本直送的螢烏賊，再搭配綴有松葉蟹的水雲醋。而日本料理中不可或缺的鮮美海韻，在「二之膳」中盡顯本色，鰆柚庵燒為炙烤以柚子醃製的肥美鰆魚，淡淡的柚子清香和滑嫩的鰆魚油脂相融，更顯鮮美清甜，再搭上矜貴的海膽卷紫蘇葉天婦羅，以及日本有馬山椒燉煮的鮑魚有馬煮，有馬山椒的獨有香氣烘托鮑魚鮮韻，最後呈上細緻滑嫩的茶碗蒸。隨之端呈主菜日本產飛驒牛涮涮鍋，油花豐美的飛驒A5和牛片於柴魚高湯輕涮，肉質軟嫩，湯體清甜。主食則有別於一般散壽司的型態，改以金黃蛋皮包裹米飯的海鮮布巾壽司，再綴上鮭魚卵和海味獨俱的生魚片。最後以料理長手工製的日式甜點，品嚐東瀛獨有的纖細雅韻。

為了獨愛大啖和牛的消費者，同時也準備了「飛驒牛壽喜燒」，又被稱作為鋤燒的壽喜燒，相傳為古時農家利用鋤頭加熱食物所延伸而來，而後在節慶喜宴上出現壽喜燒料理，則便帶有慶祝豐收的祈願之意。主廚以柴魚片、昆布、味醂、醬油及清酒調製湯底醬汁，簡單的食材考驗的是比例的拿捏，甜鹹滋味並存，又不失本色，再放入季節蔬菜盤，有著不可或缺的白菜和大蔥，和能吸附醬汁的豆腐及蒟蒻，最後一片片涮入紋理豔麗的飛驒牛肉，原味已是堪稱經典，沾附蛋液更為滑嫩順口。餐點皆選用飛驒牛後腰脊部的沙朗，口感軟嫩、油花分布均勻，快來晴山日本料理，一嚐飛驒牛之萬千風韻！